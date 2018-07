Misteriosa publicación de la joven desaparecida en Lavalle

COMPARTIDOS: 0

Una joven mendocina se encuentra desaparecida desde que fue vista por última vez la semana pasada en el distrito lavallino Villa Tumuluaya.

Si bien no existen mayores detalles, se sabe que Sabrina Mayorga (29) no regresó a su casa desde el 16 de julio. Su hermana Daiana, vía Facebook, compartió algunas fotos de la chica, de la que hasta el momento no hay datos sobre su paradero.

"El lunes 16 de julio, Sabrina salió de la casa de mi prima e iba a su primer día de trabajo en una pizzería de la Alameda y nunca más supimos de ella", explicó Daiana.

Sabrina tiene tres hijos –de 2, 4 y 6 años– que actualmente viven con sus abuelos en Lavalle.

Datos para la búsqueda

El Ministerio Público Fiscal brindó algunos rasgos de mujer y solicitó informar cualquier dato a los teléfonos 4416985/86 (Oficina Fiscal Nº 7 de Lavalle – Las Heras).

“Sabrina Mayorga vive en el barrio Cooperativa de La Pega, Lavalle, y fue vista por última vez el 16 de julio. Mide 1,65, es de piel trigueña, tiene pelo largo, es de contextura mediana y tiene un tatuaje en su mano izquierda y otro en la derecha”, se explicó en el comunicado enviado a la prensa.

Misteriosa publicación

Sabrina Mayorga es intensamente buscada en Mendoza y pese a ello, llamó la atención una publicación que se hizo desde su cuenta de Instagram mayorgasabrina22, unas 20 hora atrás.

La joven lavallina habría subido una imagen a esa red y en los comentarios, dos usuarios le preguntan por su paradero. “Nena dónde estás. Te están buscando”, dice uno de los posteos.

