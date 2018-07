VIDEO | Cinthia Fernández se comió un chocolate pero la criticaron feo por esto

COMPARTIDOS: 0

Cinthia Fernández participó de un juego en Involucrados por el Día del Amigo. Uno de sus compañeros le hizo un regalo muy sabroso que Cinthia disfrutó mucho y lo dejó ver en un pequeño video a través de Instagram Stories.

Sin embargo, al mostrarse en las imágenes, un pequeño detalle quedó al descubierto y fue fuertemente criticada por sus fans que se alistaron atrás del famoso conductor de LAM, Ángel de Brito para llamarle la atención, ¿por qué? Por conducir en una autopista con el teléfono en la mano y sin cinturón de seguridad.

Sin cinturón en autopista @cinthifernandez te queres matar? O matar a otro que es peor!!!!! pic.twitter.com/VhjkOwOe5L — ANGEL (@AngeldebritoOk) July 20, 2018

Ángel de Brito fulminó a Cinthia Fernández por manejar comiendo chocolates y sin cinturón de seguridad.

“Sin cinturón en autopista. ¿@cinthifernandez te querés matar? ¡¡¡¡¡O matar a otro que es peor!!!!!” posteo en Twitter el conductor de LAM.

La respuesta de Cinthia Fernández luego de las críticas

La ex esposa de Matías Defederico y mamá de tres nenas: Charis, Bella y Francesca se atajó luego de lo que le expresaron en las redes muchos de sus fans y el propio de Brito. Esto respondió: “Tengo el cinto, amor. ¡Pero me lo paso por abajo porque me molesta desde la reconstrucción de lolas! Igual estoy manejando, así que tenes razón”.

