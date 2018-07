Factura de gas estimada: ¿Qué hacer?

COMPARTIDOS: 0

Usuarios de gas domiciliario, manifestaron su malestar debido a que la facturación de los últimos montos a pagar son bastante elevados. Ante esto, se dio a conocer que las mediciones son estimadas y no reales en el medidor.

El diputado provincial del Partido Intransigente Mario Vadillo explicó que es legal facturar el consumo estimado: “En principio es legal cuando se hace conforme a la normativa. La regla general es que todos los usuarios deben pagar en función del consumo real que ha tenido durante el bimestre, salvo, excepcionalmente por fuerza mayor, que el personal técnico cuando vaya a hacer las mediciones en el gabinete se encuentre cerrado o imposibilitado y no pueda acceder a la medición”.

Pero aseguró también que miles de familias han recibido el estimado y no el consumo real. No hubo mediciones reales, y no por impedimentos físicos.

“Se está viendo una trampa por parte de Ecogas. Desde Córdoba, porque ahora la gerencia está en Córdoba, han dispuesto que se haga a ojo. No sabemos si para ganar más dinero o para ahorrarse personal en hacer mediciones”, lanzó Vadillo.

Y agregó: “Estamos por hacer una campaña para que los medidores se cierren con un hilo rojo o algo llamativo, y para que el mes que viene, estará el hilo sin ninguna rotura, porque nunca van a ir a medirlo”.

Lo llamativo, según Vadillo, es que justo en los bimestres de frío, cuando la gente intenta ahorrar, es cuando cobran el estimado.

“Si uno toma la factura en la parte superior izquierda, hay un recuadro que dice consumo y mediciones. Ahí se ve que dice ‘medición real o medición estimada. Si dice real se ha hecho la medición, si dice estimada fue sin medición, por eso uno puede pedir la nulidad de la factura y pedir que se le facture como real. Que se le mida y se facture como dispone la ley”, explicó.

Y para finalizar, con indignación aseguró que “Ecogas se acaba de robar $585 millones y esto lo denuncia Enargas, no Mario Vadillo”. Denuncia que hubo $585 millones del 2017 que debió invertirse en forma obligatoria en la red y sin embargo Ecogas se lo distribuyó entre los accionistas.

“Por más que uno lo denuncie, estas empresas están amparadas por la Justicia, la verdad es que no sabemos el nivel de impunidad que existe en la Argentina, en determinadas empresas pueden hacer lo que se les dé la gana y siguen ganando plata ilícitamente, y no pasa nada”, reclamó Vadillo, sin guardarse nada.

Por el otro lado, la gente de Ecogas ha puesto una línea de Whatsapp 261-2-060-065 para recibir reclamos, además del centro de atención telefónica, que es el 0810-999-8000 para consultas comerciales, de 8.30 a 18.

Desde Protectora han indicado que tienen que reclamar con un escrito que pueden bajar de la página de la ONG o dirigirse a Ecogas.

