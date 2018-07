Gallardo se alejó de la Selección argentina

Desde la salida de Sampaoli hubo una danza de nombres para suplantar al casildense en el banco de la Selección argentina, y uno que sonó fuerte fue el del actual DT de River Plate, Marcelo Gallardo.

El propio entrenador millonario se encargo de aclarar que no ha recibido ningún llamado desde la entidad de calle Viamonte y que si bien "es un orgullo en lo profesional" tiene su mente puesta en River en este momento por lo que cerró la posibilidad de dirigir al conjunto nacional.

"Creo que para cualquier entrenador argentino que lo ilusione dirigir a la Selección alguna vez, debe ser el máximo orgullo. De ahí a que me postule para serlo, me parece que no va conmigo, yo agradezco y me llena de orgullo el reconocimiento cada vez que surge un acontecimiento como éste."

"No he recibido ningún llamado y mi cabeza está en River, todo el mundo sabe cuál es mi opinión de acuerdo a lo que pienso que pasa desde hace mucho en el fútbol argentino. El Mundial nos demostró que venimos haciendo las cosas bastante mal desde hace mucho tiempo y es hora de aprender y realmente dejemos de mirar hacia el costado y hagamos las cosas bien" declaró Marcelo Gallardo.

