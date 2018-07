Las mejores fotos de la conejita Playboy que habría tenido sexo con Trump

COMPARTIDOS: 0

The New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo publicó este viernes que el abogado del presidente de Estados Unidos, Michael Cohen grabó supuestamente una charla antes de las elecciones, en las que Trump resultó electo presidente, en la que ambos pautaban pagos a una ex modelo de Playboy que decía que había tenido un romance con el mismísimo primer mandatario norteamericano.

La ex modelo de Playboy se llama Karen McDougal y asegura que tuvo una affaire con Donald Trump en 2006.

La modelo, Karen McDougal asegura que Trump le pagó una cena en bungalow privado en el Beverly Hills Hotel, le ofreció plata luego de la primera vez que tuvieron sexo y y le reembolsó el dinero para viajar.

La grabación fue incautada por los investigadores del FBI durante un allanamiento de las oficinas del abogado, fiel consejero de Trump.

"Quiero ser muy claro: mi esposa, mi hija y mi hijo, y mi país son mis lealtades principales", dijo públicamente Cohen.

Algunos datos interesantes que tenés que conocer de Karen McDougal:

Nació el 23 de marzo de 1971, en Merrillville, Indiana , Estados Unidos.

De niña fue una apasionada del ballet y el baile en general y hasta fue parte de un grupo de scout.

En su escuela secundaria, la de River Valley High School, fue elegida como porrista.También formó parte de la banda de música.

Su apodo era "Barbie".

Al graduarse de secundaria, en 1989, asistió a la Universidad Estatal de Ferris, con especialización en Educación Primaria.

Después de 2 años en la universidad, trabajó como profesora de pre-escolar en un suburbio de Detroit.

Un amigo de Karen, convencido de que su belleza la podía llevar muy lejos, la indujo a competir en un concurso para ser la Venus en traje de baño Internacional. Ganó la competencia, lo que le dio la oportunidad de trabajar como modelo.

Con una nueva voluntad de actuar y seguir una carrera de modelo, cruzó los EE.UU. para ir a California, a una prueba de rodaje para Hugh Hefner de una famosa revista.

Es una amante de los animales. Dueña de dos gatos —Brittany y Brandy—, tiene un tatuaje de un gato en el segundo dedo del pie derecho.

Desde sus apariciones en Playboy, que ha generado en su carrera una amplia variedad de presentaciones en los principales medios de comunicación, como modelo de revistas, anuncios de televisión, y actuando en papeles menores, con resultados varios.

Ha sido una modelo con mucho éxito en el fitness,y es la primera mujer en aparecer en la portada de la revista Men's Fitness.

Además, está considerada como una de las grandes bellezas que han salido de la revista de Playboy.

En 2007 los paparazzi la vincularon con el actor Bruce Willis.

Karen fue nombrada Playmate Miss diciembre en 1997, y en 1998 Playmate del año de la revista Playboy.

El Ciudadano te deja un compilado de fotos de esta conejita Playboy que ha puesto en aprietos la figura pública del presidente de los EE.UU:

