HAY FOTOS | Mauro Icardi rodeado de mujeres en un yate: ¿qué dirá Wanda?

COMPARTIDOS: 0

Icardi está envuelto en una nueva polémica. El periodista de la farándula argentina, Luis Ventura aseguró el programa que comanda Pamela David por América TV que hay fotos muy comprometedoras de Mauro Icardi y que ¡él las vio!

“Las imágenes existen porque yo las vi, me las mandaron pero no se pueden publicar si no pagás”, arrojó Ventura al aire.

Además Ventura explicó: “Wanda (Nara) sabe que se están ofreciendo, que están dando vueltas y que en cualquier momento explotan. Las fotos hablan aunque a él se lo ve solo… no es que está franeleando con alguien pero son muy contundentes”.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-20-19-17-59-hot-las-mejores-fotos-de-karen-mcdougal-la-conejita-playboy-que-habria-tenido-sexo-con-trump

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-20-18-14-15-foto-viral-emily-ratajkowski-se-sento-donde-no-debia-con-su-novio-y-le-dijeron-de-todo