Aseguran que no hay alerta por sarampión en Mendoza

El responsable de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rubén Cerchiai, en diálogo con Estudio 91.7 afirmó: “En nuestra provincia no hay alerta de sarampión, pero sí a nivel nacional".

Se han confirmado dos casos en bebés, de 5 y 6 meses, uno de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la provincia de Buenos Aires. Como es una enfermad que hace tiempo que se ha eliminado del país en forma endémica o autóctona de trasmisión, solo hemos tenido casos importados en los últimos años, es por eso que justamente se llama la atención para evitar que esto se reintroduzca.

“El sarampión es un virus muy contagioso y si hay gente que no esta protegida, ya sea porque no ha padecido la enfermedad o porque no está bien vacunado, el riesgo de contagio es muy alto" indicó Cerchiai.

En cuanto a prevención, recomendó: “La provincia, al igual que el resto del país, la única forma de prevenir es vacunando adecuadamente a la población. En este caso es una vacuna que se coloca al cumplir 1 año de edad al niño, tiene una segunda dosis o refuerzo cuando ingresa al jardín de 5 años. Con ese esquema consideramos que el individuo ya está protegido".

Además precisó que se debe ser muy cuidadoso a los síntomas o sospechas de aparición de esta enfermedad, consultar rápidamente para tomar las medidas de bloqueo para evitar el contagio, "y por otro lado fortalecer el tema de las coberturas de vacunación porque es la única herramienta valida que tenemos para prevenir y evitar la presencia de brote”.

