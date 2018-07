La China Suárez opinó del brote de Sarampión y estallaron las redes

COMPARTIDOS: 0

El sarampión es una enfermedad que en estos momentos preocupa a nivel nacional, ya que hay nuevos casos de bebés que lo han contraído. En este marco la China Suárez envió un sentido mensaje desde su cuenta de Twitter.

La China, mamá de Rufina y Magnolia escribió en la red social: “Vacunen a sus hijos. No sean egoístas. Vacunándolos protegen a los que no pueden recibirla. Gracias”.

VACUNEN A SUS HIJOS. No sean egoístas. Vacunándolos protegen a los que no pueden recibirla. Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) July 20, 2018

La publicación resultó un nido de polémica con muchos lectores que dieron su visión al respecto. Por supuesto, la mayoría de las personas se sumaron al reclamo de China Suárez.

A una lectora que la criticó, Suárez le respondió: “Hay chicos inmuno-comprometidos que no pueden recibir determinadas vacunas, si todos los demás sí se vacunan, el microorganismo no circula, y así disminuyen las posibilidades de enfermarse para terceros también. El no vacunar a tus hijos es egoísta por donde se lo mire”.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-20-10-46-58-el-tema-de-abel-pintos-que-tinelli-quiere-para-comenzar-el-bailando-2018

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-20-10-11-30-topless-eva-de-dominici-se-saco-la-remera-e-incedio-instagram