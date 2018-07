TOPLESS | Eva de Dominici se sacó la remera e incedió Instagram

COMPARTIDOS: 0

Una de las catrices más hermosas que tiene la Argentina es sin duda Eva de Dominici. Recientemente la morocha sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una foto en topless que recibió más de 35 mil reacciones.

Junto a la imagen, Eva escribió: "Nobody likes you when you’re 23" (A nadie le gustas cuando tienes 23). La frase hace referencia a un tema de la banda Blink 182 llamado "What´s my age again?".

La foto en topless de Dominici generó innumerables piropos pero también comentarios que hacían foco en su delgadez.

De yapa, El Ciudadano te deja este videito que demuestra la inmaculada belleza de la actriz:

📸 Una publicación compartida de 🎬 Eva De Dominici (@dedominicieva) el 2 Feb, 2018 a las 5:30 PST

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-20-8-56-28-bomba-shakira-esta-embarazada-por-tercera-vez-hay-fotos

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-20-8-5-38-video-barbie-velez-y-su-novio-cumplieron-un-ano-juntos-y-ella-lo-escracho