Respira hondo. Se acomoda los puños de su manga y, cual mago en escena, sorprende con sus ocurrencias. “Me gustaría también ser youtuber”, confiesa de repente Santino Carbonari, ese pequeño gran talento que cada tarde se roba todos los aplausos y la admiración del público que asiste al teatro Plaza de Godoy Cruz a ver Cuento contigo, uno de los estrenos musicales más exitosos de esta temporada invernal.

La comedia musical pertenece a la compañía Yo Soy, creadora de otro suceso teatral mendocino como lo fue El roble mágico. Bajo la dirección de Hugo Moreno y con autoría de María Laura Fuertes, en coproducción con la Municipalidad de Godoy Cruz, Cuento contigo ofrece función diaria a las 17.30 hasta este domingo 22, y las entradas tienen un valor de $200 y $150 según su ubicación, a la venta en boletería de la sala o en www.entradaweb.com.

“Pequeño gran talento” decimos literalmente, y sin exagerar. Porque aunque Santino aclare que en 29 días cumple 7 años, es un niño que en ensayos, detrás de escena y sobre todo arriba del escenario, parece haber nacido para actuar.

Hasta se atreve a cantar en vivo en Cuento contigo, cuyo papel le sienta a la perfección: Clarinete, ese grillo centrado y concienzudo que media entre las partes para que todos entren en razón y por fin llegar a un final feliz.

No es su debut actoral ni mucho menos su primer rol protagónico. Ya en el verano nos cautivó en su papel central junto a Julián Chabert en la VendimiaMiradas del corazón, del departamento de Las Heras. Y aquí, en este musical de vacaciones de invierno también está acompañado por grandes intérpretes como Alberto Jerez, Claudia Racconto, Marcelo Ríos y Verónica Coca Carbone.

Elocuente y con dotes de estrella de televisión, Santi solicita con todo respeto: “Hagamos ahora la nota, después tengo que concentrar”.

-¿Te pone nervioso la espera antes de iniciar cada función?

-Sí. Pero son esos nervios lindos que comparto con el elenco. Son cosquilleos que me entusiasman a que llegue el momento de salir al escenario. Así, todos los días.

-¿Y cómo fue la previa, preparar el personaje de este grillito?

-Bueno, yo creo que fue un trabajo muy duro. Tuvimos que hacer un montón de cosas. Pero lo mejor fue que tuve mucho tiempo. Es un trabajo hermoso, todos los días siento que es diferente la obra, aunque no lo sea. Tenía muchas ganas de hacer un musical después de haber actuado en la Vendimia de Las Heras, y por suerte me llamaron.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

-La escena que más me gusta (piensa) es la que nos estamos peleando con los otros animales porque a mí me dicen “caca”. Es la parte más divertida. No fue fácil prepararme para hacer del grillo. Fue un desafío también.

-¿Qué fue lo que más te costó?

-Las coreografías, una en particular. Tenía que ir para un lado y girar, y siempre estoy por equivocarme.

-¿Cómo son las clases en la academia Yo Soy?

-Muy divertidas. Muchos juegos, cantamos, bailamos, actuamos y etcétera.

-(Hace una pausa y pide apurar la nota) ¿Te imaginás actuando toda la vida?

-Mmmhhh (mira hacia el techo). Sí. Este musical se lo dedico a todos mis compañeros de la academia Yo Soy y a toda mi familia y amigos. La academia Yo Soy también es mi familia. Empecé a leer a los 3 años y ahí entré a la academia. Los quiero un montón.

-¿Qué es lo que más te gusta del escenario?

-Esta parte de esperar la función también es linda, tenemos tiempo de relajarnos. Y cuando estoy en el escenario y la gente me aplaude, me siento muy orgulloso. Orgulloso por todos los que me apoyan para que yo hoy esté acá. Mi familia, la familia de Yo Soy, mis amigos, y el público.

-¿Pensás ya en otro proyecto?

-Sí. Me gustaría… ¡ser youtuber! Me encanta. Ya subí varios videos y tengo muchísimos likes. La cuenta la tengo con mi familia. Subimos sketchs, blogs y todo eso.

-¿Te gusta ver videos en YouTube?

-No. Me gusta más leer. Ahora estoy leyendo El libro de la selva y El Principito.

De este modo lo dejamos ir, con su mochila de anhelos y pasiones, en busca de otro día en la vida del grillo de Cuento contigo. Nos quedamos de este lado del pantano contagiados de la energía de Santino Carbonari que nos invita a confiar en que los sueños, cuando laten fuerte en el corazón y se comparten, esos sueños pues claro que se hacen realidad.

