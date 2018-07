Pichetto: “La candidatura de Cristina consolida el triunfo de Cambiemos”

El senador por el Partido Justicialista Miguel Pichetto estuvo en el programa 50 minutos (LN+) y habló sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en las próximas elecciones presidenciales de 2019.

“Yo no aliento esa candidatura. Algunos politólogos no miran la realidad. Unidad Ciudadana está en una tarea de expansión y, conociéndola (a Cristina), no hay ningún candidato que no sea ella. Pero se va a repetir la historia de la provincia de Buenos Aires el año pasado”, dijo, en referencia a cuando la ex presidenta perdió contra Esteban Bullrich.

Tal como opinó, “esa candidatura no tiene proyección hacia el futuro”. Y, agregó, que “es muy probable que convalide y consolide el triunfo, nuevamente, de Cambiemos”. Para él, “el peronismo tiene que generar la fórmula electoral y dejar de lado los devaneos”.

En cuanto a si podría ser él el candidato de esta alternativa, dijo: “Yo tengo voluntad, pero no estoy fuera de la realidad. Hay que ver cómo evoluciona la cosa”.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-18-18-29-53-la-directora-del-fmi-llega-al-pais-para-reunirse-con-macri

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-18-11-18-39-encuesta-cristina-le-ganaria-a-macri-en-primera-vuelta