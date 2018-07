El despechado mensaje del periodista deportivo Flavio Azzaro luego de que lo echaran

COMPARTIDOS: 0

Se terminó el Mundial y con ello también concluyó el contratado de dos visibles periodistas deportivos.

Se trata de dos de los panelistas de No Todo Pasa, Daniel Mollo y Flavio Azzaro fueron despedidos en las últimas horas.

Este último se descargó en las últimas horas en su programa en Radio Latina al decir: “Los canales reciben presiones. Solo voy a decir que me despidieron de TyC Sports. Estaré moldeado para ciertos medios y para otros no. Por suerte estamos trabajando. Por algo pasan las cosas. Tengo tatuado Nada es casualidad. El próximo tatuaje no sé qué va a decir. Acá decimos lo que pensamos. En TyC laburé con tranquilidad, hasta que quedó claro que esa tranquilidad no era tal”.

Pero por otro lado en las redes sociales, hizo un manifiesto mucho más irónico y mordaz lo que da la pauta de lo dolido que está con el suceso. Azzaro subió una imagen de Ricardo Centurión y se comparó con el jugador, quien quedó afuera de la lista de la Selección en el último corte: “Con Centu tenemos cosas en común. A él lo bajó antes de #Rusia a mí después”.

Azzaro fue protagonista de un video en Rusia, que muestra el momento en que es despedido por un guardia de seguridad de un local nocturno tras un supuesto incidente.

