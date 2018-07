Mendoza se prepara para el Argentino de Selecciones Mayores

Mendoza se prepara de cara al 84° Campeonato Argentino de Selecciones Mayores, que se jugará entre el 22 y el 29 de julio en Misiones.

Luego de una histórica edición 2017 realizada en Neuquén, el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores muda su mística a Misiones. Este año, en su 84ª entrega, el más argentino de los campeonatos se realizará entre el 22 y el 29 de julio en dos sedes: Eldorado y Posadas.

El conjunto mendocino, a cargo de Pablo Moyano, se mantiene en constante crecimiento y en formación de cara al certamen. El equipo que tendrá el honor de participar está formado por: Rodrigo Lavezzari, Gabriel Rivero, Rodrigo Griffa, Stefano Arancibia, Leandro Lincheta, Juan Luca Hernáez, Agustín Paparini, Joaquín Moreno, Pablo Rizzo, Diego Maranesi, Cristopher Abramor y Ramiro Espinoza.

El certamen contará con la participación de 12 equipos, divididos en dos grupos de seis. En la primera fase se enfrentarán todos contra todos dentro de cada zona entre el 22 y el 26 de julio. Las semifinales se jugarán el sábado 28 de julio, en tanto que el domingo 29 tendrá lugar la definición del torneo con el partido por el tercer puesto y la final.

ZONA A (Sede Eldorado): Neuquén (campeón defensor), Tucumán, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Chaco.

ZONA B (Sede Posadas): Santa Fe, Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Formosa, Misiones (anfitrión) y La Pampa.

Vale recordar que Neuquén es el actual campeón del Argentino de Mayores, tras consagrarse como local en la edición 2017 de este campeonato luego de vencer en la final por 95-81 a Santa Fe. Tucumán fue el tercero. A continuación, el programa de partidos de la 84ª edición del Argentino de Mayores.

Acá el programa de los partidos que jugará Mendoza:

Zona A – El Dorado

Primera jornada – Domingo 22 de julio

16.00 hs – Mendoza vs Córdoba

18.30 hs – Tucumán vs Entre Ríos

21.00 hs – Neuquén vs Chaco

Segunda jornada – lunes 23 de julio

16.00 hs – Chaco vs Mendoza

18.30 hs – Entre Ríos vs Neuquén

21.00 hs – Córdoba vs Tucumán

Tercera jornada – Martes 24 de julio

16.00 hs – Neuquén vs Córdoba

18.30 hs – Tucumán vs Mendoza

21.00 hs – Chaco vs Entre Ríos

Cuarta jornada – Miércoles 25 de julio

16.00 hs – Córdoba vs Entre Ríos

18.30 hs – Tucumán vs Chaco

21.00 hs – Mendoza vs Neuquén

Quinta jornada – Jueves 26 de julio

16.00 hs – Chaco vs Córdoba

18.30 hs – Entre Ríos vs Mendoza

21.00 hs – Neuquén vs Tucumán

