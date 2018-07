CIUDAD DE MENDOZA | Familia perdió dos autos y parte de su casa en un grave incendio

COMPARTIDOS: 0

Un voraz incendio dejó prácticamente en la calle a un vecino de la sexta sección.

El hecho se produjo anoche cerca de las 21 en la esquina de Aguado y Alpatacal, del barrio mencionado.

El dueño de la propiedad, habló con medios locales y dijo: "Estaba con mi familia en la cocina y comenzamos a ver destellos en las luces, de momento se apagaban y se prendían, hubo un momento en que se cortó. Decidimos acostar a los niños, subimos a la planta alta, y noté que había un olor fuerte a quemado, bajé para corroborar si no había algún problema y me encontré en el living de mi casa un fuerte fuego con una humareda abundante. Salí corriendo a tratar de cortar la electricidad, pero el humo era tan grande que grite que salieran por la terraza" relató la victima.

El momento de terror fue muy fuerte ya que el fuego se había originado en un problema eléctrico y la única salida que tenía la familia era un portón automático. "Al tener el portón eléctrico no teníamos más salida que quedarnos en la terraza, agarré una escalera y la pude bajar y gracias a los vecinos pudimos ir saliendo. Yo vivo con mis tres hijos y mi señora. Gracias a Dios pudimos salir a tiempo, pero la pérdida es grande, hay dos autos que se prendieron fuego y quemaron casi todo"

Lo cierto es que por estas horas, los habitantes de la vivienda incendiada no pueden volver al hogar por temor a derrumbes. "Aún no puedo ingresar a mi casa porque no ha llegado el personal que hace la comprobación de la situación”.

