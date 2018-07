La foto de Stefanía Roitman con un body transparente en la previa de su cumpleaños

COMPARTIDOS: 0

La actriz de Simona, Stefanía Roitman (24) demostró en las redes sociales nuevamente su lado más sensual pero sin dejar de lado su característica sonrisa en una imagen que acompaño junto a un extenso texto reflexivo y en el que se despide de sus 23 años, ya que en este jueves 19 de julio, Roitman cumple 24 años.

La rubia levantó la temperatura de todos sus seguidores en una imagen en la que se la puede ver usando un body con transparencias y sentada el filo de una cama.

Roitman, quien es la novia de Gastón Soffritti, escribió:

“Sin saber cómo ni por qué, la vida siempre te acaba sorprendiendo cuando menos te lo esperas. ¿Es que quizá las personas no tenemos control alguno sobre nuestro destino y este fluir vital en que nos envolvemos cada día? (...) La vida, como cada aspecto de este mundo, tiene su ritmo. Hay que saber escuchar, atender y mirar el día a día con la mente abierta y el corazón despierto. Las cosas buenas siempre llegarán si confías, si te sientes merecedor de ello y sabes actuar.”

Último día con 23 años. No puedo estar más agradecida a la vida. Al Universo. Me sensibiliza darme cuenta de todo lo pasó frente a mis ojos todo este tiempo. Soy cada día más consciente de lo que me rodea, de quiénes me rodean y de lo que soy. Ese pequeño pero importante ejercicio de autoconocimiento, de tener ese diálogo con mi interior. De estar presente. De vivir el presente. Por eso mañana y pasado y pasado, se festejará fuerte 🤪😍🎉🥂 Hay que festejar. Hay que disfrutar. Los quiero ♥️".

Gastón Soffritti y el mensaje para Stefanía Roitman en el día de su cumpleaños

"Feliz cumple para la persona más inteligentemente sexy que yo conozco en esta vida. Te amo" escribió el actor que protagoniza también Simona, una de la series del momento.

Ambos conforman una de las parejas más queridas de este 2018. Si bien hace poquito que están juntos, han generado diversas emociones positivas en el público.

