Policía ebrio atropelló y mató a una joven colega

El pasado jueves un policía llamado Claudio Díaz atropelló y mató a su una colega suya llamada Maribel Verón, una joven de 22 años de edad.

Díaz debía declarar ayer ante la Justicia pero se negó. Ahora, la familia de Maribel Verón lamenta la perdida de la muchacha y exige justicia en la resolución de este caso.

Maribel Verón de 22 años de edad, quien se desempeñaba como policía, era hija única.

La joven prestaba servicio en la Comisaría de Villa Hipódromo, en San Juan.

La madre de la muchacha asesinada contó a los medios: “Yo quiero justicia por mi hija. No se merecía esto que le paso, y para colmo por otro compañero de la fuerza. No tengo consuelo. Quiero justicia por mi hija. No puedo más. Me la mató y la dejó abandonada. Ha destruido la familia. Era mi única hija”.

Sumamente dolida su progenitora contó a los medios de comunicación: No hay explicación. Es muy duro lo que se está pasando, y quiero justicia. Mi hija era una chica muy humilde. Venía acá siempre a las risas. Tenía su pareja estable. Nos venía a visitar siempre. Tenía mucha fuerza, ganas de vivir, de tener cosas. Amaba la Policía”.

El policía que mató Maribel Verón fue imputado por homicidio culposo.

Sus padres contaron: “No queremos ver foto ni nada del accidente. Lo único que sé es lo que dijo él, que se había llevado por delante un tacho. Imagínese, no era un tacho mi hija. Quiero justicia. Este dolor es para toda la vida”.

En la noche del jueves 12 de julio en Avenida de Circunvalación, Díaz que se dirigía en camioneta, atropelló y mató a su colega Johana Maribel Verón que se dirigía a trabajar en moto.

Luego del funesto hecho Díaz se dio a la fuga sin embargo, lo que agrava aún más la situación es que conducía en estado de ebriedad.

El juez Eduardo Agudo perteneciente al Primer Juzgado Correccional lo imputó por homicidio culposo triplemente agravado.

Los agravantes para Díaz fueron: conducir con exceso de velocidad, con 3.5º de alcohol en sangre y de fugarse de la escena una vez protagonizado el siniestro.

