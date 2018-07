Nielsen: "El gobierno no pega una"

El economista Guillermo Nielsen aseguró que el Gobierno "no pega una" con su política económica, y cuestionó al presidente Mauricio Macri por haber proyectado una baja de 10 puntos en la inflación para 2019.

"Me parece una lástima que (Macri) dijera que la inflación iba a bajar a 10 puntos en 2019, más cuando los datos que tenemos nosotros proyectan que vamos a terminar este año con un alza de entre 32 y 34%", sostuvo el exsecretario de Finanzas.

Según Nielsen, en el Gobierno "no pegan una. Le pifiaron a todas las metas de inflación, incluso cuando las cambiaron. Me parece que acá el Gobierno se equivoca al no cuidar la figura presidencial".

A su criterio, Macri brindó ayer una conferencia de prensa "porque se le quemó el fusible Peña , que era el que hacía el fronting en la comunicación pero ahora está muy chamuscado por la crisis. La conferencia del jefe de Gabinete de diciembre pasado, diciéndole al Banco Central qué es lo que tenía que hacer con la tasa de interés y el tipo de cambio, generó la crisis".

En declaraciones a un canal de TV, el economista consideró que el Poder Ejecutivo enfrentó, en el primer semestre del año, "una crisis con un desmanejo muy fuerte".

