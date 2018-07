Jalil Elías analizó el partido del Tomba por Copa Argentina

COMPARTIDOS: 0

En una entrevista con el programa Estación Godoy Cruz conducido por Daniel López y Gustavo Spitaleri, el cual se emite por radio Estudio 91.7 todos los miércoles, el volante de Godoy Cruz Jalil Elías habló de todo lo realizado en la pretemporada y dejó en claro los objetivos para lo que resta del año.

La idea del conjunto tombino es repetir lo logrado en el pasado semestre.

A la hora de opinar sobre todo lo realizado en la pretemporada el jugador declaró: "hicimos una gran pretemporada y esta semana estamos bajando las cargas para prepararnos para el partido muy lindo que tenemos", haciendo referencia a la cita por Copa Argentina que Godoy Cruz afrontará el próximo lunes, a las 21.10, frente a Defensores Unidos de Zárate.

De cara a este partido, Elías dejó en claro que "al tener el grupo que tenemos la ansiedad se hace más tranquila, la pretemporada fue larga pero con los amistosos que jugamos estamos preparados para el partido del lunes".

"A ningún equipo de Primera División le esta sobrando nada en Copa Argentina", añadió el ex Newell's.

Tras ser consultado por Daniel López sobre el balance de los amistosos en Buenos Aires, Elías señaló: "nos fijamos en lo que no hicimos bien, nos tratamos de consolidar en defensa pero estamos tranquilos agarrando un poco de ritmo. En lo personal no me preocupa la falta de gol en los amistosos de pretemporada".

En cuanto a la conexión que mantiene el equipo con el entrenador Diego Dabove, el mediocampista expresó: "Diego siempre fue muy claro con todos, las ideas siempre fueron entendibles porque no busca hacer cosas de otro mundo. Nos sentimos muy bien jugando de la forma que nos propone."

Hablando de las competencias que afrontará el equipo, Jalil Elías declaró: "el objetivo principal es ir partido tras partido tratando de resolverlo. Tanto la Copa Argentina como el Torneo Vendimia se juega por el prestigio."

El jugador del Expreso también opinó de la Selección argentina y su actuación en el Mundial de Rusia 2018 comentando que "la idea no estuvo clara desde un principio, a mi personalmente no me gusta jugar con línea de 3 en el fondo. Sin dudas que hay que proyectar a largo plazo para lo que se nos viene a futuro."

