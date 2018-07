HORÓSCOPO DIARIO | Esto dicen los astros sobre su signo este miércoles

COMPARTIDOS: 0

ARIES 21-3 al 20-4

Estás extrañando la etapa de aprendizaje, donde tus guías te daban pautas para seguir y poder tener mejores resultados. Si has dejado de estudiar y ya ingresaste al mundo laboral, esta añoranza por tus antiguos maestros puede ser positiva.

TAURO 21-4 al 21-5

Organizá tus finanzas, ya que podrían venir gastos inesperados el día de hoy, solo si te ordenás bien podrás sortear estos imprevistos sin problemas más adelante. Si tenés hijos, uno de ellos puede estar atravesando por un problema con sus pares.

GÉMINIS 22-5 al 22-6

Te estás estancando en un problema que no necesita de toda tu atención, tratá de salir del paso dándole más valor a las cosas que realmente importan. A veces las cosas que nos molestan sobrepasan el límite de la paciencia, pero no dejés que te afecte.

CÁNCER 23-6 al 22-7

Analizar el propósito de nuestra existencia es un cuento de nunca acabar para el ser humano. Si querés contestar a esta vieja pregunta, te recomiendo que mirés a tu alrededor y veás lo mucho que has conseguido.

LEO 23-7 al 22-8

Que no hayás logrado todas tus metas aún no significa que estás en desmedro de los demás. Cada proceso es personal y llegarás al lugar que siempre has soñado, solo debes aprender de los errores y apreciar los aciertos.

LIBRA 23-9 al 22-10

Alguien está buscándote hace un largo tiempo y puede estar desistiendo de la búsqueda al no encontrarte, abrí bien los ojos, ya que esta persona ha estado en tus pensamientos por un largo tiempo, hacé intentos por encontrarlo.

ESCORPIO 23-10 al 22-11

Si se trata de algo laboral procura ir bien vestido y con una gran sonrisa en el rostro, piensa bien antes de hablar y no des información que no es relevante para el puesto que tratas de aplicar.

Un viejo amigo querrá reunirse con vos.

SAGITARIO 23-11 al 21-12

Es un buen momento para decidir terminar con lo viejo en tu vida, renovar tu vestuario, cambiar los artefactos que estén malos en tu hogar o comprar nuevos muebles. Una nueva persona está entrando en tu vida, no le cierres la puerta por un apego a una relación pasada.

CAPRICORNIO 22-12 al 20-01

Probar nuevas experiencias es un reto para muchos, pero s en un momento donde esto es necesario. Tené confianza en que si estás atravesando por alguna dificultad, ésta se solucionará en un corto plazo. Si aún vivís con tus padres, buscá independencia.

ACUARIO 21-01 al 19-02

Dejá de atiborrar tu mente con sentimientos que no te corresponde ni tiene correlación con los hechos que estás viviendo actualmente. Quedarse pegado en lo que hicimos mal es un error muy común, pero podés comenzar a cambiarlo desde hoy.

PISCIS 20-02 al 20-03

Debés respetar a las personas que te rodean y si has cometido algún error y herido a alguien, hacete cargo del asunto y da las disculpas correspondientes. En el trabajo, debés tomarte en serio los requerimientos que te lleguen el día de hoy.

