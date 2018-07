ESPELUZNANTE | Llamó a Momo por WhatsApp a las 3 AM y así le fue

COMPARTIDOS: 0

Un terrorífico llamado se produjo cuando un youtuber llamado Andynsane llamó al por WhatsApp al espeluznante Momo. La impresionante imagen del "bicho" se volvió viral hace algunos días por tener un rostro que parece sacado de una película de terror.

Momo es una escultura que realizó una artista y que integra una galería de arte de terror en Japón.

ヤバい顔した化け物に出会った。 ヴァニラ画廊は楽しい所だったよ。 この世のものじゃないものたちを見てきた。 #銀座#ヴァニラ画廊#幽霊展#あの世#この世#境目#妖怪#恐ろしくて#でも#愛しい#不思議な#世界#日本の#妖怪はかわいい#黒ロリ#オカルト#ババア#だーくねす#サブカル#サブカルババア Una publicación compartida de Rena Barbie (@barbierena) el 18 Ago, 2016 a las 9:53 PDT

En fin, Andynsane no le escribió a Momo sino que lo llamó en la madrugada (a las 3 am) para comprobar si la leyenda es cierta o no. Lo que se dice es que si le escribís un mensaje a través de la app de mensajería tu vida cambiará para siempre.

Momo le contestó el teléfono y lo que sucedió en el intervalo de esa llamada, realmente pone los pelos de punta. Escuchalo vos mismo:

