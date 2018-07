Cherquis Bialo: "La AFA hace lo que le dice el Gobierno"

COMPARTIDOS: 0

El famoso periodista deportivo y ex vocero de AFA, Ernesto Chequis Bialo, habló en el programa radial “Antes de ver el sol”, dando detalles del pasado, el presente y el futuro de la Asociación del Fútbol Argentino, siendo muy crítico de quienes encabezan hoy el ente que gobernó Julio Grondona durante más de treinta años y su vínculo con el gobierno de Macri.

Sin guardarse absolutamente nada, como es su costumbre, Cherquis fue contundente y cargó contra Tapia y Angelici, presidente y vice de la AFA, respectivamente. Tras conocerse la salida de Sampaoli, el ex vocero dijo: “Con el entrenador se tendrían que ir Angelici y Tapia. Jorge Sampaoli es un personaje menor, nunca debió ser el técnico de la selección porque no da la talla, como Angelici y Tapia no dan la talla para la Asociación del Fútbol Argentino”.

Pero Cherquis redobló la apuesta y comparó a la actual AFA con la que manejó el ya fallecido Julio Humberto Grondona: “Hace cuatro años, Argentina jugó una final del mundo ante Alemania, o sea alcanzó los siete partidos. En ese entonces, teníamos como Presidente de la AFA al vicepresidente Senior de FIFA, factótum de la Conmebol y Director Estratégico y Comercial de FIFA. Ese era nuestro Presidente. El actual mandatario proviene de Barracas Central de la Primera B. Todo esto sintetiza lo que éramos y lo que somos”.

Como si esto fuera poco, el ex director de la revista El Gráfico, habló de la relación del estado argentino, y la cercanía con el fútbol, más precisamente hablando del vínculo entre Mauricio Macri y Daniel Angelici. “La AFA es una dependencia del Estado argentino manejada por el Poder Ejecutivo, cuyo articulador es Angelici".

"En la era Kirchner, el gobierno le preguntó a la AFA cuanto valía el fútbol. El Estado quería mucho de la AFA, pero Grondona nunca lo permitió, sólo les dio la transmisión de los partidos por televisión. Siempre el gobierno hizo lo que la AFA quería. Ahora es al revés. La AFA hace lo que le dice el gobierno”.

Y continuó: “Sampaoli tenía todo listo para ser el técnico de Boca. Sin embargo, Angelici recibió un llamado de muy arriba, que le dijo que el entrenador Xeneize debía ser Guillermo Barros Schelloto. Angelici estaba convencido de que Sampaoli era el mejor técnico del mundo, por eso terminó dirigiendo a la Selección argentina”.

Por último, se refirió al grupo de jugadores y la relación con el ahora ex entrenador del seleccionado nacional en la última copa del mundo. “Los jugadores de fútbol, le suelen armar el equipo al técnico que no demuestra liderazgo y conocimiento. Y fue lo que pasó en este mundial. ¿O ustedes no vieron a Sampaoli preguntarle a Messi si ponía a Agüero contra Nigeria? Mucho antes dijimos lo que podía pasar con este mequetrefe, este desastre llamado Sampaoli. A la AFA le costará diez años reconstruir todo esto”, finalizó.

