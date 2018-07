Antonella Rivero, la ídola de los más chicos

COMPARTIDOS: 0

Suelta su larga cabellera roja y muestra su imponente sonrisa. Y el mundo de Nany se abre en un pestañeo. Ella es Nany, así le dicen de chiquita a la actriz Antonella Rivero, quien vive una temporada invernal “bisagra” para su carrera. Porque está transitando su primer rol protagónico en un musical infantil, uno que parece creado a su medida: El cielo de Nany.

La obra de la compañía Yo Soy, en coproducción con la Municipalidad de Godoy Cruz, se presenta todos los días, a las 16, en el cine teatro Plaza (Colón 27). Y lo hará hasta el último día de vacaciones, este domingo 22. Las entradas están a la venta en boletería del teatro o a través de entradaweb.com. Salen $200 y $150, según su ubicación. Está dirigida al público más menudo de la casa, de 0 a 5 años de edad.

Pero volvamos al “mundo de Nany”, porque en esta charla descubriremos a un talento artístico cuyo universo abarca mucho más que esta aventura teatral a la que su autora, María Laura Fuertes, intencionalmente tituló El cielo de Nany.

Es difícil despegarse del personaje para Antonella Rivero. Ella que ha soñado con este momento. Ella que es una soñadora como Nany en el espectáculo, que nos invita a cantar, jugar y bailar entre nubes, soles, lunas y estrellas de fantasía.

“Es increíble este momento”, confiesa y sus ojos no tardan en emocionarse. “El musical está pensado en mí, soy así, muy sensible”, se sincera y revela que la libretista de El cielo de Nany es su “descubridora”. “Laura (Fuertes) hacía Vendimias en Tunuyán y ahí debuté yo cuando era muy chica, a los 18 años ella me dio un protagónico en una Vendimia, hacía de un hadita muy bonita”, recuerda con cariño y destaca con gesto de agradecimiento que Laura como el director de la obra, Hugo Moreno, y su hermano, el productor Pablo Moreno, “me dieron la mano y nunca más me la soltaron”.

Nacida en Tunuyán hace 26 años, Antonella ya a los 11 cantaba canciones de Bandana con su grupo de amigas y las convencía de inventar coreografías cual show en vivo. “Éramos cinco, yo creaba las coreos”, completa y recuerda que en su ciudad natal no había tantas academias de baile como ahora. “A los 16 años empecé a tomar clases de danza clásica, contemporánea, flamenco. Y a los 18 me vine a la Ciudad de Mendoza para estudiar con muchos maestros, sobre todo comedia musical”, aporta.

Luego vinieron espectáculos como De atar, un musical de locos o una versión del clásico Chicago hasta llegar a éste, su primer papel central en el género infantil. Ella, que irradia luz en su mirada y se ilumina ante el beso de un niño que le pide una foto a la salida del teatro. Ella, que para confirmar su sensibilidad con el público menudo, cursa además el tercer año de Profesorado de Nivel Inicial en la UNCuyo.

-¿El cielo de Nany es tu cielo?

-Sí, está hecho para mí. Es una obra muy tierna, muy dulce, y yo soy así, tengo ese lado muy sensible que me sale sin darme cuenta. Y eso a los niños les atrapa. Si no tenés una sensibilidad especial para estar al lado de los niños, la cosa no funciona o se complica. Son un público muy transparente. Si algo les aburre o no les gusta, se ponen a hacer otra cosa, se dispersan o se quieren ir. Me sorprende en cada función de El cielo de Nany que los bebés y niños se queden toda la obra mirándonos, a mí y al elenco de actores y bailarines, como expectantes, participando con nuestros juegos y bailes en escena. Levantan sus manitos, aplauden… me demuestran tanto amor.

-Será porque es recíproco…

-Seguramente. Me encantan los niños. Me interesa su desarrollo, leo mucho sobre el tema, más allá de la Facultad. Me gusta investigar el proceso de aprendizaje, de crecimiento de un bebé. Tengo una ahijada chiquita con la que voy aplicando todo lo que aprendo de ellos…

-Tu ahijada Olivia, Oli como tu dragona en la obra…

-Sí, ella en el escenario es mi amiga imaginaria. Me vino a ver al teatro y fue un momento muy emocionante.

-¿Dejarías el escenario por un pizarrón?

-No. El arte es lo primero en mi vida. No lo dejaría nunca. Me gusta la docencia, me gustaría tener un jardín maternal artístico, ese sería mi proyecto. Pero no podría dejar nunca el escenario.

-¿Y qué te da el escenario entonces?

-Mucha energía, en este caso de mis bailarines y de mis amigos en escena, Sol (Tiziano González) y Luna (Valentina Som). Y la energía del público. Disfruto de los nervios de la previa, antes de subir al escenario. Me voy a mi casa llena, de amor y de placer, llena de felicidad. La obra me demuestra tal cual soy, entonces poder emocionarme arriba del escenario está buenísimo. Aparte me encanta poder transmitir los mensajes de esta obra, que los chicos jueguen, sonrían, que sean felices con lo que tengan como los amigos imaginarios, que vivan llenos de amor.

-¿Te dedicarías de ahora en más sólo al teatro infantil?

-¡Me encantaría! Pero no lo sé. Si puedo soñar en voz alta, me gustaría tener mi propio programa de televisión para niños, llenar teatros con obras como esta. Lo que sí, me imagino de viejita bailando. No dejaría nunca de bailar.