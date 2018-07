FIN DE LA AMISTAD | Pampita y Angie Balbiani se pelearon a muerte

COMPARTIDOS: 0

Luego de 18 años de amistad, se acabó la relación entre Carolina Pampita Ardohain y Angie Balbiani.

Con lágrimas en sus ojos, la actriz contó en Intrusos que la pelea se dio luego de que la modelo decidiera renunciar a su propio programa.

"Hace más de 18 años que somos amigas y esto me duele. Yo la quiero pero tengo que seguir trabajando. Lo que hablé sobre su decisión (de renunciar a la conducción de su propio ciclo) fue lo mismo que dijeron mis compañeros. Yo miré lo que cada uno dijo antes de hablar para estar en línea con ellos", dijo Angie.

Además, Balbiani comentó: "No conozco sus razones (para dejar Pampita Online), no hablé con ella. Le mandé mensaje pero no respondió; me pidió que no hablemos durante unos días porque necesitaba pensar".

Al parecer, la exmiembra del Jurado del Bailando por un sueño se habría molestado después de que Angie Balbiani decidiera continuar el ciclo en Telefe a pesar de la renuncia de su examiga. "Mi situación es muy difícil porque tengo un hijo, varias cuentas que pagar y necesito seguir trabajando. Estudié y me formé para ocupar un lugar en un panel pero a donde voy, me preguntan por Carolina. Realmente me incomoda, no quiero hablar de ella porque es mi amiga, la quiero y quiero cuidarla", se justificó la morocha.

