Maximiliano Meza criticó con dureza a Jorge Sampaoli

El mediocampista de Independiente y de la Selección argentina Maximiliano Meza se mostró agradecido por la citación para Rusia 2018 y manifestó que "cuando no se dan los resultados, es un ciclo terminado", en referencia a la salida de Jorge Sampaoli.

Sobre su participación en el Mundial, dijo: "En lo personal lo disfruté mucho, había un grupo muy lindo. Fue fundamental en el Mundial. La semana de Islandia y Croacia, por más que estábamos encerrados, nos llegaba el clima de afuera. Y ahí nos hicimos fuertes para poder ganarle a Nigeria".

En una conferencia de prensa brindada en Villa Domínico, luego de la práctica de Independiente, Meza dijo que "Messi es un referentes que nos guió por el camino correcto" y graficó que "trataba de mantener al grupo siempre unido y con fuerza".

Acerca de la supuesta injerencia de los futbolistas en el armado del equipo, el mediocampista manifestó que "el entrenador, Leo (Messi) y Javi (Mascherano) querían que todos saliéramos favorecidos". "Tratamos de mantener la forma de encontrar un equilibrio.Todos intentamos tener los pies sobre la tierra tratar de aportar lo mejor", manifestó.



Meza confesó que "no ganar los primeros partidos generó dudas" y reconoció que saber que "si arrancábamos ganando ante Islandia se hablaría otra cosa".

"Estar en la Selección es un lugar especial. Mascherano nos hizo ver que es un sitio donde nadie te regala nada. Es una lástima que haya terminado el ciclo así, aunque como él dijo, disfrutó mucho de estar en la Selección", contó.

Meza dijo estar "agradecido con Sampaoli por haberme puesto en la lista de 23" e hizo referencia a la salida: "Fue una decisión de la dirigencia, no se le dieron los resultados. Sabemos cómo es el fútbol argentino. No digo que esté bien, pero sabemos que cuando no se dan los resultados, es un ciclo terminado".

