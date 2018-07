Cristiano Ronaldo fue presentado en la Juventus

COMPARTIDOS: 0

En conferencia de prensa en Allianz Stadium de Turín, Italia, fue presentado oficialmente el delantero portugués Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de la Juventus, quien entre sus primeras declaraciones aseguró que viene a hacer historia al elenco italiano.

En una rueda de prensa que se llevó a cabo en 4 idiomas (portugués, italiano, castellano e inglés), Ronaldo expresó sentirse muy a gusto a su llegada a Turín donde destacó el caluroso recibimiento que ha tenido por parte de la hinchada de la Juventus.

Asimismo, Cristiano Ronaldo aseguró que llega a Juventus para hacer historia en la Serie A: “No vine aquí de vacaciones. Quiero triunfar con la Juventus. Estoy aquí para dejar una huella en la historia del Club y estoy seguro de que todo estará bien”.

También declaró que la edad no es un límite para mantener el más alto nivel competitivo: “La edad no cuenta. Me siento bien, estoy emocionado. No puedo esperar para empezar” y agregó: “Soy una persona que le gusta pensar en el presente. Todavía soy muy joven y siempre me han gustado los desafíos, desde el deporte, hasta Manchester y ahora Juventus. Es un reto, y estoy muy preparado. Las cosas van a ir bien, estoy tranquilo”.

Piacere di conoscerti, @Cristiano! 🤝



Il dietro le quinte dell'incontro con i nuovi compagni e il nuovo Mister al JTC. 😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/IQgdm212Zw — JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018

Esta fue la conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo en su presentación oficial en Juventus:

Podes leer:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-16-12-27-0-video-la-seleccion-de-francia-ya-esta-en-paris-y-es-recibida-por-una-multitud

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-16-10-3-3-casi-300-detenidos-en-francia-luego-de-los-festejos-por-el-mundial