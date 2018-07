MENDOZA | Médicos se unen para apoyar la despenalización del aborto

COMPARTIDOS: 0

Por estos días, las discusiones por las despenalización del aborto se profundizan e intensifican en diferentes escenarios.

En el Senado Nacional, los expositores (a favor y en contra) , disertan en el marco de las comisiones, pero en Mendoza también están pasando cosas.

Decimos esto porque desde ayer, en nuestra provincia se constituyó la primera Red Regional de Profesionales de Mendoza por el Derecho a Decidir.

Para explicar más sobre este tema, Mariela Mancilla, integrante de la red mencionada, explicó: “Somos profesionales de la salud: médicos (de todas las especialidades), enfermeros, bioquímicos que nos autoconvocamos en varias reuniones para crear una red que apoye el derecho a decidir” dijo la entrevistada y agregó “Al debate lo seguimos día a día y paso a paso. Realmente estamos ansiosos porque esta ley salga”, manifestó. Parece como si estuviera el hombre del otro lado, pero no, estamos todos para respetar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

A raíz de esta iniciativa, algunos médicos que por diversos motivos no están de acuerdo con practicar abortos, temen que se los critique y se los coloque en una lista negra. Sobre este punto, la licenciada en enfermería con un posgrado en epidemiología dijo “No creo que sea ponerlos en una lista negra, cada uno tiene el derecho de objetar. Así como nosotros tenemos el derecho de respetar la decisión de esas personas gestantes. Es como si también viniera un paciente violador y asesino, podés objetar y no lo atendés”.

Por otra parte, Mariela reconoció que la Red Regional de Profesionales de Mendoza por el Derecho a Decidir busca estar presente en el debate en el Senado: “Nos hemos dividido en comisiones y cada subgrupo tiene reuniones a diario. Cada miembro puede pertenecer a una, dos o tres comisiones o todas las que pueda. Nuestra intención es estar presentes en el debate, nos hemos comunicado con los senadores de Mendoza y ya conocemos su postura. El único que está en negativo es Cobos, pero nada está dicho”.

Educar para no abortar

Por otra parte, la Red Regional propone tratar la educación sexual en forma integral para evitar abortos: “El grupo es interdisciplinario: tenemos maestros, periodistas, licencias en Ciencias Política. Lo que pasa es que no es que estamos promoviendo el aborto, sino que lo queremos evitar, ¿cómo lo hacemos? Con educación. Esta es la última instancia, porque no tenía anticonceptivos, porque no tenía los recursos. El aborto no solamente es un problema de salud pública, sino de derechos humanos y de justicia social”. finalizó la especialista.