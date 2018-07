Investigan la muerte de un joven causada por una golpiza

La Justicia investiga la muerte de un joven de 21 años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de golpes en una plaza del barrio porteño de Palermo, a pocas cuadras del lugar en el que vivía con su familia.

El cuerpo de Joaquín Martínez fue encontrado alrededor de las 20 del jueves último en la plaza Unidad Latinoamericana, situada en Medrano y Costa Rica, de esa zona del norte de la Ciudad.

Media hora antes, el muchacho había salido de su domicilio, a unas seis cuadra del lugar, para cursar un profesorado.

La autopsia indicó que sufrió congestión edema pulmonar y edema cerebral difuso, lo que indica que recibió golpes, aunque no se puede establecer las circunstancias, mientras se especulaba, entre otras posibilidades, que pudo haber sufrido una caída.

LEER MÁS--------> Mendocino se mató luego de chocar contra un árbol en su auto

Según trascendió en forma extraoficial, al joven le faltaba su celular y la tablet, por lo que se sospechaba que pudo haber sufrido un asalto.

El fallecimiento del muchacho se produjo a pocos días que por algunas horas se mantuvo desaparecida su hermana de 14 años, por la que sus allegados habían llegado a apelar a las redes sociales, aunque no se había establecido por el momento relación entre los dos hechos.

Los padres del joven se mostraban consternados sobre lo ocurrido y aseguraron que por el momento no tenían mucha información de parte de las autoridades judiciales.

"Joaquín no consumía drogas, no le gustaba ir a boliches, era muy puntual cuando iba al profesorado, no salía ni un minuto antes, ni uno después", aseguró Sonia, la madre del joven, en declaraciones al diario Crónica.

"No nos dan más información, no nos dicen nada. Estamos desesperados", dijo la mujer.

LEER MÁS--------> MENDOZA | Le explotó la estufa mientras dormía

En tanto, el padre del muchacho, Nicolás Martínez, sostuvo que por lo general estaba en su casa: "Tenía un amigo con el que salía a correr tres veces por semana", explicó.

El caso es investigado por la comisaría comunal 14 y el fiscal Ariel Yapur.

Las averiguaciones se concentraban tanto en las cámaras de seguridad como en el hallazgo de testigos, ya que todo se habría producido en un horario en el que una importante cantidad de personas pasa por el lugar.

MÁS NOTICIAS

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-16-8-14-0-vacaciones-hubo-80-de-ocupacion-en-el-gran-mendoza

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-16-9-54-34-pakistan-16-muertos-en-un-accidente