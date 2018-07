Perdió su peluche preferido en el aeropuerto y los policías que lo encontraron le dieron una gran sorpresa

COMPARTIDOS: 0

Momentos de alto dramatismo se vivieron en la casa de una familia en Virginia, Estados Unidos. Recién llegados de vacaciones, August, la hija de ocho años, descubrió que había perdido a su animalito de peluche preferido en el aeropuerto.

Lo buscaron desesperadamente en las valijas pero "Cookie Dough", el peluche, no estaba. Lo que nunca imaginaron los papás de la nena era que el muñeco había sido encontrado por la policía aeroportuaria que idearon una manera muy original para devolvérselo.

Su mamá, Kelly fue la encargada de llamar al aeropuerto. Le informaron que había sido localizado y le prometieron cuidarlo hasta que pudieran ir a buscarlo. Para sorpresa de la familia, los oficiales armaron un libro con imágenes del peluche en diferentes situaciones, algunas muy insólitas.

Cuando llegó el día del reencuentro, y August y su familia fueron por él, descubrieron que "Cookie" había tenido "aventuras increíbles" en un patrullero, en los puestos de check in, y hasta sobre las pantallas de arribos y partidas del aeropuerto. El libro "Las aventuras de Cookie Dough at the Norkfolk Airport" recopiló todo el material y se volvió un "diario de viaje" para la dueña.

La mamá de August habló con medios locales: "No puedo describir con palabras el agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo que dedicaron".

La historia se hizo viral en las redes, a partir del posteo de la mujer: "Mi hija perdió su peluche favorito en el aeropuerto la semana pasada. Llamé para hacerles saber que lo estábamos buscando, y a las horas nos llamaron para decir que lo encontraron. Ella fue a buscarla hoy y le dieron este libro. Norfolk International Airport todos ustedes son geniales".

Todas las fotos tienen su explicación, y el libro, una emotiva dedicatoria."Creo que no debería estar haciendo esto pero me estoy divirtiendo mucho. No intenten hacerlo en casa", dice una de las páginas.





