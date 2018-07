Futsal: Villa Hipódromo en lo más alto

El director técnico de los chicos de Villa Hipódromo, Elio Robles, comentó como se vivió la final para los chicos y el grupo que coronó un excelente semestre para la Villa.

Luego del pitazo final, esto dijo del equipo, “una alegría enorme ganar una final, con un equipo que no perdió ningún partido en el torneo y ganar por goleada la final es inexplicable. Llevamos muchos años en esto y venimos trabajando con un grupo de profesores y dirigentes para llegar a un buen resultado” haciendo referencia a sus compañeros en la institución.

Robles no sólo tiene una categoría en el club, su trabajo se extiende por lo cual explicó, “muchos años en ésta profesión y el trabajo me ayudaron a poder estar en este momento, además de la gente que me apoya”. Además hizo referencia al respeto que tuvo su equipo con el rival, ya que no quiso humillarlo a pesar de tener un resultado abultado, “hemos perdido más de las que ganamos, sabemos lo que significa perder y así es el fútbol, lo que más trabajamos es la confianza y lo que dejan éstos chicos dentro del campo de juego” comentó Elio.

Por último destacó a uno de los pilares de los menores campeones, Luciano Romano, figura de la final y uno de los chicos que marcará el futuro futbolístico de Villa Hipódrmo, “Luciano (Romano) viene de jugar en la tierra y ahora verlo jugar de esta manera es increíble, muy contento en ese sentido” finalizó el técnico que brinda por éste título junto a los jugadores, los protagonistas dentro del campo de juego."

