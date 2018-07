La agrupación musical rusa Pussy Riot se adjudicó el ingreso de cuatro hinchas a la cancha mientras se desarrollaba la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia al minuto 52.

La petición de la banda es pedir más libertades políticas en Rusia, así como parar con la política de detener a manifestantes en el país.

La traducción desde el original ruso dice aproximadamente así:

Relámpago! Ahora mismo - cuatro miembros de pussy riot en la final de la copa del mundo: "recoger entra en el juego" en el campo de la copa del mundo!



Pussy Riot en la final de la copa del mundo - "POLICÍA ENTRA EN EL JUEGO"



Hoy 11 años como el gran poeta ruso dmitry alexandrovich prigov murió. Prigov creó en la cultura rusa la imagen de los milicianos, el anfitrión de un estado celestial.



El Policía Celestial, en el prigovu, está hablando en la radio con su propio Dios. La tierra inventa casos criminales. Mientras que el policía del cielo observa con cuidado las camisetas en la copa del mundo, el policía de la tierra se prepara para reunir concentraciones. El Policía celestial toca cariñosamente la flor en el campo y se regocija en la victoria del equipo nacional ruso, y el policía de la tierra es neutral para oleg sentsov, policía celestial - destacándose como un ejemplo de estado, policía de la tierra - hace que todo el mundo resulte herido.



El Policía celestial protege el sueño de un bebé, el mismo policía de la tierra persigue prisioneros políticos, plantando para republicaciones y me gusta.



El Policía Celestial y allí está el organizador del hermoso carnaval de la copa del mundo, el policía de la tierra tiene miedo de que el policía celestial se preocupa por la observancia de las reglas del juego, el policía terrestre entra en el juego sin ser considerado con las reglas .



La Copa del mundo recordó la posibilidad de los milicianos celestiales en la hermosa Rusia del futuro, pero cada día que entra en el juego sin las reglas del policía terrestre destruye nuestro mundo.



Cuando el policía de la tierra entra en el juego exigimos:



1. Liberen a todos los presos políticos.

2. No plantas para " me gusta

3. Detienen arrestos ilegales en mítines.

4. Permitir la competencia política en el país.

5. No fabrican casos criminales y no mantienen a la gente así en sizo.

6. Convierte a los milicianos de la tierra en los milicianos celestiales.

