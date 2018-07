Futsal: Godoy Cruz C jugará la final

COMPARTIDOS: 0

Godoy Cruz C igualó 2-2 ante Sanidad, pero aseguró su lugar en la final de la Primera D luego de haber ganado en la ida. Por otro lado, por la Primera C, Godoy Cruz B lo buscó incesantemente al partido ante Cementista C, pero cayó 2-1 y se quedó en la puerta de la final de la categoría.

Mucha gente se acercó anoche a La Bodeguita a ver las semifinales de la Primera C y D. El primer encuentro fue el del Tomba B ante Cementista C; el ‘Poli’ había ganado la ida y obligaba al Expreso a ganar para llevar la serie al alargue.

El Tomba en todo momento busco el partido, pero se encontró ante un equipo lasherino muy ordenado y con pocas equivocaciones, el visitante golpeó primero, luego lo igualó Federico Villegas y en la segunda parte bien replegado atrás, Cementista se defendió y en una contra logró el 2-1. Godoy Cruz lo buscó por todos lados, pero careció de suerte y terminó cayendo derrotado ante el ‘Poli’ C.

Después fue el turno de Godoy Cruz C que había ganado el primer partido y con sólo empatar se aseguraba un lugar en la final. El Tomba dirigido por el ‘Piojo’ Sánchez también tuvo un encuentro duro, Sanidad se paró bien y jugó a la contra esperando los errores tombinos.

El Expreso comenzó abajo, lo igualó con un gol de penal de Lucas Lemos; en la segunda parte se puso arriba con el tanto de Franco Sturba y Sanidad lo empató faltando algunos minutos para el final. Los tombinos tuvieron varias chances para estirar la ventaja pero no pudieron y en la última del partido el visitante la tuvo, pero la pelota dio en el travesaño.

El Tomba jugará la final ante La Colonia que eliminó a Alem A en semifinales. El día y horario del encuentro todavía se desconoce.

