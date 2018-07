VIRAL | Paquistaní aceptó el desafío de sus amigos en un supermercado y dejó a todos helados

COMPARTIDOS: 0

El joven era observado por empleados y clientes y uno de ellos, incluso, se unió al espectáculo de danza. Ocurrió en India.

Sin pena o vergüenza, Mehroz Baig bailó música punjabi en el establecimiento. El video ya es viral y cuenta con más de 10 millones de reproducciones.

Los comentarios por sus pasos no se hicieron esperar en redes sociales, pero uno llamó su atención.

“Bhai as Muslim it is not our tradition. Dance, songs is totally haram in Islam ( Bhai, como musulmán, esta no es nuestra tradición. Bailes y canciones están totalmente prohibidas en el Islam)”, escribió un usuario. Otros, sin embargo, lo defendieron y halagaron.