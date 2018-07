Se despistó en Costanera y casi cae al canal Cacique Guaymallén

COMPARTIDOS: 0

Una mujer a bordo de un Peugeot 206 sufrió un despiste y casi cae a lecho del canal Cacique Guaymallén. Ocurrió en la mañana del viernes en la Costanera, a la altura del Área Fundacional.

Según consignó Canal 9, el accidente fue en solitario. La conductora se dirigía hacia el aeropuerto con el cinturón de seguridad colocado y resultó ilesa.

El accidente se habría producido por la la reducción de la calzada que hay en ese tramo del acceso: hay un carril menos por las obras que se están llevando a cabo.

Impactada, la mujer contó: "No me di cuenta de absolutamente nada, me di cuenta que estaba allí. Puede haber sido algo de la presión baja, pero no lo sé. Estoy bien y no me duele nada. Dios, el espíritu también porque ha quedado destruido el auto. No sé nada”.

De milagro la mujer no terminó dentro del canal, ya que la barrera de contención no lo permitió. El vehículo dio un tumbo y quedó destruido.

