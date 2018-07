Angelici: "Lo ví a Sampaoli con ganas de seguir"

COMPARTIDOS: 0

El presidente de Boca Daniel Angelici señaló que vio al entrenador Jorge Sampaoli "con ganas de seguir" en el cargo de la Selección mientras que dijo que tiene "opiniones encontradas" acerca del técnico.

"A Jorge lo vi con ganas de seguir, de tener una revancha y con ganas de seguir un proyecto. También vi que no se aferró a un contrato porque nos hizo saber que no iba a ser problema la parte económica, si decidíamos que se fuera", expresó.

El vicepresidente de la AFA añadió: "Tengo una opinión encontrada de él. Hay cosas de Jorge que me gustan, como su manera de jugar, y otras que no me gustaron en este proceso del Mundial. Lo que no me gustó se lo dije a él".

"Es hora de analizar que haya un recambio generacional en la Selección. Hay que hacer una tarea pausada y con más profesionalismo", reveló, tras lo cual y ante la consulta acerca del técnico dijo: "Primero los dirigentes tenemos que saber qué es lo que queremos y después ver quien es la persona si es Sampaoli o si es otro. No lo vamos a dilatar mucho".

