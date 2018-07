Incendio en Las Heras: "Los niños están bien de salud"

COMPARTIDOS: 0

Tu navegador no soporta los elementos de audio. El Dr. Diego Irigo, director del hospital Carrillo, dialogó con Buen Día Ciudadano.

Diego Irigo, director del hospital Carrillo, indicó a Estudio 91.7 que los niños que sobrevivieron al incendio en Las Heras están en el hospital: “Estos niños son un varón de 2 años y una nena de 5 que fueron traídos ayer en la madrugada porque se les había incendiado la casa. Estuvieron internados unas horas y la mamá se dio a la fuga con los niños antes de las 7 de ayer. Por lo tanto, el equipo médico hizo la denuncia correspondiente en la oficina fiscal 6 de Las Heras donde se activaron todos los mecanismos para poder encontrar a estos niños.

El jefe de la guardia habló personalmente con la mamá para decirle que tenía que volver al hospital. Ella se comprometió a volver voluntariamente con los niños al hospital, cosa que no hizo. Por lo tanto, en coordinación con la oficina fiscal y la OAL de Las Heras encontraron nuevamente a los niños y fueron reinternados ayer a las 0:40. Los niños están internados en sala común, con un examen clínico completamente normal y están con una cuidadora de la DINAF.

“La medida la toma el OAL de Las Heras, que es el que está trabajando y viendo quién será el adulto responsable o el destino de estos niños. Hasta que no esté la medida tomada por parte de la OAL el equipo médico atenderá a estos dos pacientes pero no se pueden ir de alta, ni alta voluntaria, ni fuga hasta que esté resuelta la parte judicial.

“En este hospital no tengo referencia de que haya historia clínica de estos niños. Pero ya tengo entendido que estos niños habían tenido hace una intervención por el grupo del OAL. Tienen buen estado de salud, no están desnutridos, están bien física y psíquicamente. Estamos a la espera de la medida de la OAL para darles el alta, que no creo que sea hoy.

“Los tiempos corren y no queremos mantener a los niños internados más del tiempo necesario, pero a veces las medidas de la OAL necesita de entrevistas a mamá, papá, vínculos cercanos para ver si alguna persona responsable se puede quedar con los niños. A veces eso puede demandar una demora de cuatro, cinco o seis días”.

