Ariel Renna, el resurgimiento como estandarte

La vida de Ariel Renna, el hombre que sobrevivió a la explosión de un edificio en Guaymallén, ocurrida el 4 de junio pasado, tranquilamente podría ser de película.

Hace un año y medio, el hombre, de 44 años, chocó su moto contra un camión y se fracturó el fémur.

Su recuperación comenzó lenta, pero seguía su curso, hasta que la deflagración lo volvió a poner entre la vida y la muerte. El suceso tuvo lugar en un edificio de la calle Correa Saá y Alberdi, de San José, y el departamento que alquilaba Renna ‘voló’, literalmente.

Sus recuerdos llegan hasta que ingresó al Hospital Lagomaggiore con parte de su cuerpo quemado. Luego de ese episodio, el abogado, músico y locutor pasó 30 días internado hasta que volvió a la casa de su madre a continuar la recuperación.

“Estoy con más ganas de vivir que nunca”, fueron las primeras palabras de Ariel Renna a El Ciudadano.

Los innumerables mensajes de apoyo que recibió han hecho que el hombre junte fuerzas para afrontar otra prueba de vida.

“Sufrí heridas durísimas, pero las iré superando de a poco. Recibí buena energía de muchas personas y eso es algo que me pone feliz. Actualmente estoy concentrado en recuperar mi salud, que es lo más importante para mí, para mi hija y para todos los que me quieren”, confesó Renna, a quien se lo ve mejor de sus quemaduras.

“Tenía casi un 30% del cuerpo quemado en brazo, manos y cara, donde perdí cinco capas de piel. A partir de ahora debo andar con protector tanto en invierno como en verano”, explicó.

Recuerdo de un día nefasto

El 4 de junio de este año, una explosión de gran poder sacudía a la provincia. El lugar exacto fue en un edificio de la calle Correa Saá y Alberdi de San José, en Guaymallén, donde cerca de las 8.30, una detonación, aparentemente por una fuga de gas, destrozó el departamento de Ariel Renna y casi termina con su vida.

“Ese día, yo me desperté a las 8 porque entraba a trabajar a las 9 –es asesor letrado del Ministerio de Salud– y de repente sentí una explosión fortísima. Según me cuentan, llegué consciente al hospital y lo que alcancé a decir es ‘me explotó algo en la cara’”, contó el abogado.

“La explosión me dejó sin nada. De hecho, me tuve que comprar ropa porque no tenía ni un par de medias. Al margen de esos detalles, estoy agradecido a estar vivo”, señaló la víctima de un siniestro que generó conmoción en Mendoza.

Un fémur 'nuevo'

En el accidente de Renna en su motocicleta se quebró el fémur en tres partes, y a pesar de la recuperación que llevaba, todo se complicó con la explosión.

“Fue una cirugía muy invasiva, de casi siete horas, y donde me colocaron un tutor interno intramedular que va por dentro del hueso. En la misma operación, los médicos me provocaron otra fractura para que el fémur quede derecho”, explicó el letrado, quien pasará un largo tiempo sin volver a caminar.

Una explosión, muchas dudas

La explosión que casi le cuesta la vida a Renna continúa en etapa de investigación para poder determinar cuáles fueron las verdaderas causas del siniestro en San José.

Desde aquel 4 de junio, a la fecha, los resultados de las pericias no han sido divulgados y la principal hipótesis indica que hubo una pérdida de gas.

“Estoy desilusionado con algunas personas –como los integrantes del consorcio del edificio y el dueño del departamento– que no se han preocupado por lo que sucedió. Hay una investigación en marcha, y a medida que tomo consciencia, voy tratando de reconstruir lo de la explosión”, puntualizó Renna.

La causa se encuentra en la Fiscalía Correccional de Gabriel García Cobos.