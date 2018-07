JsResponde | Julián Serrano responde a todas las preguntas de sus fans

En estos momentos, el cantante y actor argentino Julian Serrano (@JulianSerrano01) está respondiendo preguntas vía Twitter bajo el hashtag #JsResponde

El artista paranaense abrió un canal de preguntas que rápidamente se hizo tendencia en la red social del pajarito celeste.

El muchacho, que ya fue seleccionado por Tinelli para que participe en el Bailando por un Sueño, prometió "Responder a todo (lo que le interese responder) en el #JsResponde"

Lo cierto es que Serrano es un joven con mucha onda y facilidad para comunicarse con sus fanáticos que ya lo están "bombardeando" al #JsResponde con preguntas, algunas muy íntimas.

Ahora que vas a estar en el bailando y vas a ser mas famoso y tengas nuevas serranistas, no te vas a olvidar de nosotras las originales no? ahre perdon se me fue la imaginacion ya no se que preguntar #JsResponde