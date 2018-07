SÍFILIS | Por no usar preservativos, suben los casos en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

La sífilis es una enfermedad muy contagiosa que se transmite por vía sexual.

Según especialistas infectólogos, en Mendoza, los diagnósticos por esta afección se incrementaron notablemente durante los últimos años.

La causa principal que explica el fenómeno, es la falta de profilaxis en el marco de relaciones sexuales informales.

Andrea Villalba, jefa del Servicio de Infectología del hospital Lencinas, habló con la prensa respecto de la suba. “Ha habido un aumento realmente importante. Nuestra provincia no escapa a lo que pasa a nivel nacional e internacional. El poco uso de preservativos, es la razón central por la cual se incrementaron los casos. Las personas creen que no les pasará nada y cuando se habla de prevención solo piensan en evitar un embarazo. Entonces usan otros métodos anticonceptivos que no previenen de enfermedades de transmisión sexual" dijo la doctora.

Según fuentes oficiales, en el 2015 se detectaron 137 personas, en el 2016 fueron 419 casos y en el 2017 fueron 462. Estos datos han sido relevados en el sector público, por eso se cree que los casos podrían ser mayores teniendo en cuenta a las entidades privadas. En el país los números en 2011 al 2017 se acercan a 11 mil personas con sífilis, según información del Ministerio de Salud de la Nación.

"La sífilis es una enfermedad que se presenta bajo tres formas bien definidas. La primaria que aparece a los 15 a 20 días posteriores a la transmisión de la infección. Es producida por una bacteria que se llama Treponema Pallidume ingresa al organismo a través de la vía de contagio que es la sexual la más frecuente, pero pueden ser lesiones orales o anales. Lo que pasa es que a veces evidente pero otras no tanto como cuando aparece en el cuello uterino" comentó Villalba.

Sobre la sintomatología y la evolución de la enfermedad, la experta dijo “Esta lesión luego de dos o tres semanas puede desaparecer, tiene la característica de que no duele. Entonces muchas veces no se consulta, pero persiste. En las primeras fases: primaria, la latente precoz y la sífilis secundaria que aparece a los seis meses del ingreso puede manifestarse con lesiones en pies y manos.

Sífilis Intrauterina

Es importante aclarar que otra vía de transmisión es la vertical, de la mamá embarazada al bebé. A nivel mundial se intenta reducir la transmisión maternofetal. Entre 2016 y 2017 se ha reducido casi a la mitad en Mendoza. Esto es importante porque se logra con los testeos tempranos durante el embarazo.

Sube 150% la oferta de métodos anticonceptivos

En el primer semestre del 2018 se distribuyeron en los efectores públicos 449.122 unidades de métodos anticonceptivos.

En lo que va de este año se entregaron 302.976 preservativos de látex, mientras que en 2017 fueron 1.198.512 condones, y con un fuerte incremento del 653% respecto de 2016.

Otro método, cuya oferta aumentó en los efectores sanitarios, son las pastillas anticonceptivas (fórmula Etinilestradiol + Levonorgestrel 0,03/0,15 mg), dado que se distribuyeron en 2017 unas 216.309 unidades, 442% más que el año anterior. Durante 2018 ya se entregaron 92.821 unidades.