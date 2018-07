Comenzó la venta de entradas para Los Pumas-Springboks en el Malvinas

Ayer comenzó la venta de entradas para el partido que jugarán en Mendoza los seleccionados de rugby de Argentina, Los Pumas, y Sudáfrica, Springboks. El encuentro, por la segunda fecha de la VII Edición del Rugby Championship, será el sábado 25 de agosto, a las 16, en el Estadio Malvinas Argentinas.

El anunció lo realizó el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta. Las entradas se venderán a través de internet, en el sitio www.ticketek.com.ar y los precios de los boletos serán: Generales Norte y Sur, $180; Platea Este sin numerar, $300; Platea Oeste sin numerar, $480; Preferencial sin numerar, $720.

Chiapetta explicó que la venta de las entradas “tendrá el mismo formato que el año pasado, cuando jugaron Argentina y Australia. Es decir que los 16 clubes de rugby de la provincia, al vender los boletos, obtendrán un 60%, como una forma de subsidio”.

“Esto garantiza –aseguró el funcionario– una gran movilización interna para obtener los recursos y también presencia en el Estadio. Los precios continúan siendo muy accesibles y sólo fueron incrementados respecto del año pasado en 20%, lo que nos va a permitir nuevamente que todos puedan ir en familia, por lo que seguramente repetiremos un Malvinas Argentinas repleto”.

El subsecretario expresó también que “se espera una gran cantidad de turistas, que dejarán sus recursos en la provincia. No olvidemos que el principal objetivo de generar este tipo de espectáculos deportivos, además de ver un partido de primer nivel como es el Rugby Championship, es también generar esa opción para incrementar la oferta turística mendocina”.

También explicó que en los próximos días se comunicará cómo será el sistema, pero adelantó que los abanderados de los colegios mendocinos “entrarán gratis, porque tiene un fuerte mensaje de lo que es el deporte y la educación. Queremos homenajear a esos estudiantes reconociendo su esfuerzo y eso está muy vinculado a los objetivos y valores del deporte”.

Finalmente, Chiapetta detalló que “los menores hasta cuatro años no pagarán entrada, acompañados por un adulto. El resto, desde los cinco años, todos deberán pagar la entrada. Los que no hayan cumplido esa edad límite tendrán el ingreso liberado, acompañados por un mayor, y no pueden ocupar una butaca en caso de que concurran a la platea, por lo que tendrán que estar ubicados en la misma que su acompañante”.

Te puede interesar:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-11-14-11-28-sorpresa-federer-quedo-eliminado-de-wimbledon-ante-anderson

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-11-10-47-30--se-va-garro-de-godoy-cruz