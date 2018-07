SE ARMÓ LA GORDA | Criticaron feo a Karina 'La Princesita' y ella salió a responder

COMPARTIDOS: 0

Resulta que “La Princesita” Karina participó en una obra denominada Siddharta pero al parecer su actuación no convenció en absoluto a un reconocido periodista que la fustigó por su participación pero Karina salió a responderle desde su cuenta de Instagram.

“Me la Banco que sea floja, me la Banco no ser la mejor o ser la peor de la obra”, empezó escribiendo la cantante que luego dijo: "Pero el 'no es actriz, NO SE LE PUEDE PEDIR MÁS?' que sabe señor Pablo Garlero si se me puede pedir más o si puedo dar más o no? Por qué subestimar y rebajar? por qué dar por hecho algo de lo que no está seguro?”.

“Yo no creo estar haciendo todo perfecto, pero sí estar esforzándome mucho por lograrlo, por no fallar a quienes confiaron en mí, ni al resto de mis compañeros, ni a la gente que viene a vernos, ni a mí misma”, argumentó La Princesita.

Además acusó feo al autor de la nota al decir: “Es feo escuchar gente como usted, con ese tipo de mensajes, que hacen creer a las personas que no somos capaces de dar más!!!”.

“Y les digo a todos los que se crucen con gente como este señor , que les dicen que no son capaces de dar más, que no son lo suficiente, que no son demasiado, que no van a poder y que no se les puede pedir más, que SI PUEDEN Que con esfuerzo, dedicación y amor, no sé si podremos ser los mejores en lo que hacemos, pero si podemos dar un poco más! SIEMPRE!”, continuó.

MÁS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-9-21-35-34-barbara-cordoba-vino-a-su-provincia-y-visito-un-conocido-bar

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-7-9-18-38-17-instagram-el-mensaje-de-agustin-casanova-por-su-complicada-salud