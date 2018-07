MENDOZA | Violento escrache contra militantes feministas

COMPARTIDOS: 0

Tres domicilios del barrio Cano (Ciudad de Mendoza) amanecieron con pintadas verdes e insultos anti-feministas.

A raíz de este hecho, las víctimas (en su mayoría militantes pro-aborto), radicaron la denuncia en la comisaría sexta y entregaron nombres de los principales sospechosos del ataque.

Por este hecho hay dos mujeres imputadas, quienes según los denunciantes, son vecinas muy agresivas, ligados a la iglesia católica y que habitualmente "amedrentan al que piensa diferente".

El Ciudadano se comunicó con una de las víctimas y manifestó su preocupación porque "tienen miedo de que les pase algo".

Violencia es mentir

La denunciante se llama Alicia Maldonado quién en contacto con este medio, relató detalles sobre lo sucedido. "Desde hace 5 años con compañeras feministas del barrio Cano llevamos adelante un trabajo de re-construcción de tejido social. Tenemos un merendero y ganamos las elecciones del consorcio con el porcentaje más alto de los últimos 20 años. Todos acá conocen el trabajo que hacemos por los sectores más vulnerables. El problema es que hace poco se vino vivir al barrio una vecina que nos hostiga constantemente. Por el hecho de ser feminista, una vez me tiró agua con excremento por una ventana, me gritaba 'chilena puta de mierda', 'usuarpadora', 'abortera' y el pasado 29 de junio, me agredió físicamente cuando estaba entrando a mi casa" dijo la muchacha.

"Fuimos a poner la denuncia junto con Florencia Urzúa quien es la presidenta del consorcio y en el hall de la comisaría, Florencia intentó se ahorcada por esta mujer que también puso una contra-denuncia por supuestas amenazas de mi parte. Desde ese día nos amenaza constantemente, nos dice que nos 'va a agarrar a tiros', que 'ella y su marido son muy cercanas a las fuerzas policiales'. Pero las agresiones continuaron. El martes pasado, dos efectivos policiales llegaron a mi domicilio gritando que salga del departamento y apuntándonos con armas. Los policías no se quisieron identificar y tampoco nos dijeron por qué motivo estaban allí. Después pudimos ver a los policías hablando con la imputada. A raíz de este hecho pusimos otra denuncia por violencia instutucional en compañía con la directora de Derechos Humanos de la provincia, se arrimó hasta nuestra casa la vicegobernadora, y a partir de eso la policía cambió su actitud" finalizó.

Sin embargo, el cambio de actitud que tuvo la Policía de Mendoza en favor de las chicas que visten el pañuelo verde, potenció las agresiones que hoy terminan en el anonimato de las pintadas e insultos escritos sobre una pared.

La escalada de violencia, se produce en el marco del debate de la ley que propone despenalizar el aborto en Argentina para proteger a las mujeres sin recursos que abortan en espacios clandestinos.

