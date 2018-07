Mendoza tendrá juicios por jurado desde octubre

COMPARTIDOS: 0

Es intenso el trabajo y análisis que viene realizando la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia, con el proyecto de ley de juicio por jurado, instrumento jurídico que tuvo eje de acuerdo del gobernador Alfredo Cornejo con la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Tanto para observadores políticos como jurídicos, que la provincia tenga una ley de este tenor en el fuero penal es otro importante avance institucional ante los ojos del país. Por eso, sin objeciones y con muchos aportes, el proyecto avanza con modificaciones para que al regreso del receso invernal obtenga la media sanción en Diputados. Cuestión que acarrearía el tratamiento en Senadores para que finalmente la ley sea sancionada en octubre y desde allí comenzaría la selección de quienes serían los 16 miembros que integrarían jurados de juicios. Se debe recordar que esta función es una carga pública para todo ciudadano que sea seleccionado del padrón que cuenta la provincia y que complete los requisitos que indique la ley.

Para saber acerca de los avances de este importante proyecto, El Ciudadano entrevistó al titular de LAC, Jorge Albarracín (UCR-Frente Cambia Mendoza), quien dijo: “Se viene trabajando intensamente y escuchando todos los aportes que realizan para que se ponga en marcha el juicio por jurado. El compromiso de todos los bloque es dar la media sanción, porque es un tema nuevo en la legislación provincial, por eso damos amplio debate, donde se prevé modificaciones”.

Acerca de las modificaciones que tendría el proyecto de ley, el diputado respondió: “No serían en lo sustancial. Sí se centran en quienes integrarían el jurado, personas que no deben ser profesionales de abogacía, y que deberían tener el secundario completo’.

Y agregó: “Debemos aclararle a la gente que esto es una carga pública. Las modificaciones serán instrumentales como la forma de juzgamiento sobre delitos más graves. Ahí, por ejemplo, si en un debate el jurado juzgara homicidio simple y otorgue prisión perpetua, el que debe imponer o regular la condena es el juez. Esto no está previsto en el proyecto original y, sin embargo, se podría incluir ahora”.

Ante esta introducción, se le preguntó si no desdibuja la idea original de la función del jurado, cuestión muy similar a lo que sucede en la provincia de Córdoba, por lo que Albarracín expresó: “No, no lo veo así, El jurado debe evaluar sobre las pruebas y expedirse por ello si es suficiente o no para condenar. Por consiguiente, si corresponde la condena, la absolución sobre el delito por el que está siendo juzgada esa persona.

“Si el delito es menor, el proyecto de ley dice que no le corresponde al jurado la sentencia, sí al juez en base a antecedentes, comportamientos y conducta social. En definitiva, es un trabajo más técnico que solo le corresponderá juzgar al juez y no al jurado popular. Dicho juzgado solo tendrá competencia para evaluar si las pruebas son suficientes para juzgar al individuo”, explicó Albarracín.

Finalmente, el diputado provincial agregó: “El rol real del jurado es decir si el acusado es culpable o inocente, y allí el juez no podría meterse”.

“Es mucho lo que se está debatiendo y es muy rico, como así el aporte de legisladores y juristas para que salga una muy buena ley, instrumento que será sancionado entre nosotros (diputados) y senadores para octubre. Mientras el proyecto se trate, en forma paralela se comenzará a seleccionar y perfeccionará a la gente que integrará el futuro jurado de enjuiciamiento”, resaltó Jorge Albarracín.

