Del Potro derrotó a Simon y avanzó a cuartos en Wimbledon

Les sobra cartel, calidad y aval. Pero hacía mucho tiempo que no se les veía por las rondas finales de Wimbledon. Si bien Rafael Nadal regresó a los cuartos de final en el All England Tennis Club por primera vez desde 2011, Juan Martín del Potro volvió a la misma ronda, algo que no conseguía desde 2013. El español y el argentino se citarán mañana por una plaza en semifinales.

Del Potro logró su bpase para cuartos de final en un partido que se prolongó durante dos días frente a Gilles Simon. Ayer a las 8:45 pm en Londres, cuando el marcador registraba un 7-6(1), 7-6(5), 5-7 y tres horas y 17 minutos, la falta de luz obligó a suspender el encuentro. Pero hoy martes el de Tandil terminó el trabajo que empezó un día antes por 7-6(1), 7-6(5), 5-7, 7-6(4), en un total de 4 horas y 24 minutos.

El de Tandil superó la dura batalla que propuso Simon, tras un partido en el que en ningún momento pareció sentirse cómodo. A pesar de estar lejos de sus mejores números con el servicio y de una larga lista de errores no forzados (63), Del Potro fue resistiendo en cada set a un rival que levantó un muro desde el fondo, propuso intercambios largos desde atrás y le obligó a jugar siempre una bola más.

Ya en la primera manga, el argentino tuvo que salvar la primera situación límite. En el sexto juego Simon dispuso de cinco puntos de break (3-3), que tuvo que salvar conUn 70% de efectividad le ayudó a llegar a un tie-break. Del Potro impuso su calidad en el desempate y con 7-1 dio el primer paso hacia una victoria que exigía más paciencia que nunca.

El Nº4 del Ranking ATP invirtió la situación. También en el sexto juego –pero del segundo set– tuvo cuatro oportunidades de break. A todas resistió Simon, que inmediatamente después convirtió el quiebre (3-4). A pesar de ir por delante en el marcador Del Potro cometía más errores (29) que ganadores (27). El argentino volvió a recuperarse y consiguió llevar el set de nuevo a un tie-break, donde logró cerrar en su séptimo punto de set.

Simon siguió buscando su premio y lo encontró en su mejor set con el servicio, donde registró un 81% de puntos con primeros saques. Se quedó con las dos oportunidades de break que dispuso y con 12 winners obligó a jugar una manga más (5-7). Eso sí, tendría que ser al día siguiente por la falta de luz.

En la reanudación, hoy a las 1:10 pm la sucesión de alternativas continuó. Si Simon lograba adelantarse 1-3, Del Potro respondía de inmediato para equilibrar (3-3). Para entonces ya había carburado lo suficiente su tenis y el francés había dejado escapar el tren hacia el quinto set.

Eso sí, tal y como hizo durante todo el encuentro, Simon opuso resistencia a capa y espada. Cuando el argentino sacaba con 5-4 para firmar la victoria, salvó 4 match points y el set debió decidirse de nuevo en el tie-break. En el desempate (7-5) aseguró la presencia de Del Potro en cuartos de final.

