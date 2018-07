Las analogías irresistibles

COMPARTIDOS: 0

Es un lugar común, es un terreno trillado, y poco nuevo puede decirse desde este punto de vista. Pero como lo aclara el título, su ejercicio es irresistible, así que me rindo a riesgo de caer en todo lo antedicho. Porque la derrota de la Selección nacional de fútbol y nuestra derrota como sociedad parecen tener muchos puntos de contacto, errores repetidos a un lado y a otro, y denominadores comunes que hartan por lo conocidos.

La primera cuestión es la del liderazgo: elegir a los peores parece ser un camino tan irresistible como estas analogías. Pinta de cuerpo entero a ese personaje nefasto de Sampaoli (aclaro de entrada, para no aburrir, que siempre me cayó mal. Desde su tranco hasta su lenguaje, y sus movimientos y expresiones al lado de la línea de cal, me lo hicieron una figura intolerable) su actitud al final del partido. Cuando lo correcto hubiera sido que se acerque a sus jugadores, que los salude y contenga, que gallardamente saludase a sus rivales, el impresentable huyó por el túnel, abandonando a sus dirigidos al llanto y a la tristeza. No estuvo con ellos, ejemplo máximo de cobardía y de sálvese quien pueda. Borrarse en la derrota. Me hace acordar a la señora que no entregó el mando.

Por otro lado, también nos pinta de cuerpo entero la esperanza en el salvador. Parecía que ganar el Mundial dependía de una operación simple de poner unos tipos más o menos eficaces en el campo que se encargaran de dársela a Messi para que él se encienda y nos salve. Claro que eso nunca ocurrió, pero no achica en nada nuestro pensamiento mesiánico. Seguramente en el próximo Mundial, esté el rosarino o no, pensaremos lo mismo: dársela al salvador para que obre el milagro. Igual en la vida que en la política, y pasamos del amor al odio sin escalas, de la defensa al ataque. Siempre tenemos que tener al “mejor del mundo”, porque si no, no valemos. Y así deambulamos por la historia buscando salvadores. Así, nuestro destino depende de encontrar al hombre indicado, para la 10 blanquiceleste o para el sillón de Rivadavia.

Otra analogía es más tétrica aún. Sobre el equipo, mirando de arriba, siempre al borde del desequilibrio, amenazante y desbordada, la presencia del anterior mesías se hacía omnipresente. La comparación, al gestualidad, la grieta: para algunos dios redivivo, para otros detestado. Para unos admirable en su deterioro, en su desprecio a las reglas, en su proverbial falta de respeto por las normas. Para otros enorme incluso por eso, por haber hecho trampa, por su prepotencia invulnerable. Igual que en la política, donde una sombra mira de arriba, amada y odiada, pero siempre por fuera de lo racional.

Un viejo y sabio comentarista deportivo, el Tano Juan Fassini, acuñó una frase que debemos tomar en serio. “Se juega como se vive”, decía cada vez que tenía oportunidad. Y bien observada la frase oculta una verdad triste. Sin organización, sin plan, pensando en el futuro inmediato, apostando a la salvación milagrosa o individual, así vamos por la vida.

Entonces, sin ánimo de faltar el respeto, me animo a reinterpretarlo: se vive como se juega.