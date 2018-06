El peor momento en la carrera de Sol Pérez: "Me quiero ir..."

COMPARTIDOS: 0

Los Martín Fierro trajeron aparejados mucha polémica, una de esas fue el vestido que usó la mediática Sol Pérez para asistir al evento.

En Pampita Online, Sol Pérez habló del tema y su madre quien fue entrevistada y salió a bancarla por las críticas que recibió. La mujer reveló que su hija sufrió mucho por las agresiones.

En las redes sociales y por especialistas, Sol Pérez fue señalada en el grupo de las peores vestidas de los Martín Fierro 2018.

“Creo que esa gente (que agrede) tiene hijos, tiene familia y no le gustaría estar en ese lugar. Para ellos es gracioso, por dos segundos de cámara y un poquito más de rating, pero creo que todo vuelve”, aseguró.

“¿Si les tengo que decir algo? Les diría que son unos maleducados y que la televisión de hoy en día no tendría que darles lugar, ni dos segundos de cámara, porque fomentamos el bullying y no todas tienen la personalidad que tiene mi hija, que se la banca. Pueden llegar a hacer mucho mal y después el pedir perdón es tarde", dijo la progenitora de Sol Pérez.

La ex chica del clima se emocionó al escuchar a su mamá, y abrió su corazón en pleno programa al contar: "Yo, que me la banqué siempre, le pedí al Ruso (el productor) que me dé vacaciones, porque me quiero ir de todo esto”.

El tono de Sol Pérez se volvió cada vez más dramático hasta que llegó a las lágrimas al confesar: “Siento que es como estar todo el tiempo en una basura y que cada vez te tiran más y más. Y decís 'pará, ¿hasta cuándo me lo tengo que bancar?'”

Hay que vestirse para gustarse a uno mismo no a los demás. Fomentamos la agresión, el caretaje, el vivir para gustarle al resto. Que triste vivir así. Yo vivo para sentirme bien conmigo misma 😘 https://t.co/7zVNqgpaGj — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) June 4, 2018

Además la rubia aseguró que su malestar termina afectando su vida personal. “Me peleo con gente que no me quiero pelear porque estoy todo el tiempo con mala onda" expresó.

