Cristiano Ronaldo no seguirá en el Real Madrid

Según la publicación de varios medios de Portugal y España, entre los cuales están "Sport", "Marca" y "AS", Cristiano Ronaldo no continuará jugando en el Real Madrid y aseguran que la decisión no tiene vuelta atrás.

Al parecer serían dos los motivos por el cual el portugués no seguirá en la institución madridista, la primera y más fuerte sería que desde la dirigencia merengue no le mejoran las condiciones del contrato el cual firmó hasta el 2021. Por otro lado, también se dice que no acordaron entre el representante del jugador, Jorge Méndez y el Director general del club Merengue José Sánchez con respecto a lo que pretendía CR7.

Ya en la final de la Champions League en la cual el Real Madrid derrotó a Liverpool y se coronó campeón, Ronaldo declaró una polémica frase en la cual dijo "Fue muy bonito estar en el Madrid":

Hay que recordar que el jugador portugués llegó al Real Madrid en el 2009 en lo que representó el fichaje más caro de ese año. El club blanco invirtió 96 millones de euros al Manchester United por el futbolista.

