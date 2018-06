¡Qué zarpados! Rocío Robles habló de los jugadores de la Selección y esto le dijeron en las redes

COMPARTIDOS: 0

La hermosa modelo argentina Rocío Robles terminó su relación con Tyago Griffo y según ella ahora quiere salir con un pibe normal", sin exposición mediática.

Robles ha recibido numerosas invitaciones de famosos que la invitan a salir.

La bailarina de ShowMatch contó que varios jugadores convocados por el DT de la Albiceleste Jorge Sampaoli para representar a la Argentina en el Mundial de Rusia le “tiraron los galgos” a través de Instagram. Defensores, volantes y delanteros… ¡Ocho de los 23 convocados le hablaron!

"Creo que tiran mensajes en cadena y la que pica, pica. No les respondo porque la típica charla con mis compañeras de ShowMatch es 'me escribió tal'. Y me responden 'uh, a mí también, qué pesado'. No te hacen sentir nada especial. Les da lo mismo un paquete de yerba, uno de azúcar. Así no…", contó Rocío Robles en una entrevista.

Lo más gracioso y llamativo del tema fueron los comentarios que hicieron los usuarios de la red social Twitter cuando Rocío Robles dio a conocer la noticia:

-"A Mascherano ya no se le para, quedan 7"

-"Demasiado flaca para el Kun, ya quedan 14"

-"El Pipa seguro le erró al numero de Whatsapp, ya quedan 10"

Esos fueron algunos de los hilarantes comentarios, acá te dejamos más:

El Ciudadano te deja una galería con las mejores fotos de Rocío Robles:

