Estudiante mendocino acosó a su profesora por WhatsApp

Una profesora del Instituto Tecnológico Universitario de Rivadavia denunció a un alumno por abusos y no obtuvo respuesta de la justicia.

En una publicación de Facebook, Gabriela Heredia, mostró capturas de pantalla de los chats que le enviaba el joven. Se mostraba obsesionado con "salir" con la mujer y con el cuerpo de ella. Por eso decidió hacer pública la situación.

El mensaje completo:

Fui su profesora este año. A los 20 días de clases, me pidió el número de celular para crear un grupo del curso e incorporarme a un grupo de fotografía. En 6 años de docencia, casi todos mis alumnos tienen mi número de teléfono y mi mail. Nunca tuve problemas.

Una vez que tuvo mi número, comenzó a escribirme, pero al tercer mensaje derrapó. Si no, lean las capturas. De este tenor tengo, por lo menos, 30 capturas. ¡Por supuesto que lo bloqueé! Pero me buscó en Facebook. También lo bloqueé. Entonces, siguió por mail.

¿Se preguntan si no hice nada? Lo denuncié en la Fiscalía de Violencia de Género. La CAUSA 23234/18 la GUARDA el ARCHIVO DEL FISCAL CARNIELLO.

Recibí todo el apoyo de los directivos de la unidad académica de la UNCuyo en la que trabajo. Y quiero creer que la UNCUyo también hizo lo que debía, PERO CLARAMENTE NO FUE SUFICIENTE: EL CHICO HA SEGUIDO ACOSANDO. ESTA VEZ A SU EX COMPAÑERA enviándole fotos porno y haciéndole todo tipo de propuestas, que no son amistosas por supuesto. Además INTIMIDA A Florencia Cajal, OTRA PROFESORA.

Cuando lo denuncié, no lo hice solo por mí, lo hice por todas mis alumnas y compañeras. Este "nene" de 21 años es un enfermo. Pero la Justicia no hizo nada y la UNCUyo le respetó el derecho a la educación.

Digo que es un enfermo porque el que lo ve y lo trata dos horas piensa que es brillante. En el aula se comporta como el mejor alumno, nadie sospecha nada. Para que se den una idea de su doble cara: pertenece a grupos ultrarreligiosos y cuando el ITU aplicó la sanción que permite la UNCUyo, él pidió que NADIE SUPIERA LO QUE HABÍA PASADO CONMIGO.

Este chico nunca fue llamado por el fiscal, está en tratamiento psicológico y nosotras... BIEN POR AHORA. Gracias...