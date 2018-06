EXCLUSIVO | ¿Qué pasó con los ladrones de bicicletas del centro?

COMPARTIDOS: 0

Hace instantes, El Ciudadano habló con Natalia, la chica que ayer por la siesta filmó a dos hombre robando una bicicleta sobre calle España casi Gutierrez.

La mujer contactó con este medio para dar su versión de los hechos y contar lo que pasó con los ladrones una vez que se termina el video.

"Hola. Vi que en el post del diario una persona hace un comentario sobre `por qué no hiciste nada´. Les mando el video completo para que publiquen, pero la gente que estaba cerca tampoco entendía que los tipos estaban robando. Y yo, con mi 1.60m. no puedo hacer mucho contra dos tipos. Inclusive me han retado bastante en mi familia por exponerme así con los tipos estos" comentó la testigo presencial del robo de una bicicleta de $20.000 aproximadamente.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-6-4-19-27-23-video-asi-robaron-una-bicicleta-dos-ladrones-en-pleno-centro-de-mendoza

El video en cuestión se viralizó rapidamente desde el muro de Facebook de la muchacha y ya fue visto por más de 70.000 mendocinos.

Pero... ¿Qué pasó con los ladrones?

Según Natalia, cuando ella empezó a gritar "¡policía, policía!" otros chicos se alertaron y comenzaron a perseguir a los ladrones. Sin embargo, todo fue en vano. De acuerdo a la declaración de Natalia a este medio luego de los gritos "Apareció un chico y otro más en bici pero (los ladrones) se fueron muy rápido por calle Lavalle. No creo que los hayan agarrado. No habían policías ni preventores cerca" dijo y agregó " Yo siempre filmo todo. Voy con el celular muy a mano, todo el tiempo pero le pongo énfasis cuando hay que denunciar temas relativos a animales, ciclistas, mujeres, etc" finalizó.

Mirá el video completo de los ladrones de bicicletas en el centro de Mendoza