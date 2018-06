Analizan nuevas medidas de prueba por la muerte de Nisman

COMPARTIDOS: 0

Después que la Sala II de la Cámara Federal porteña sostuviera que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio producto de la denuncia que presentó contra Cristina Kirchner, acusándola de encubrimiento del atentado a la AMIA tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, la Justicia ampliará la base fáctica de la causa y en los próximos días el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano analizarán nuevas medidas de prueba a adoptar.

Según indica el diario Clarín, ahora, la investigación contemplará la denuncia realizada por el ex fiscal. En el expediente se esperan los resultados del entrecruzamiento de más de 4.000 llamadas de teléfonos que utilizaba Jaime Stiuso (ex agente de la SIDE), de otros integrantes del organismo de inteligencia, como Alberto Massino, Fernando Pocino; y hasta César Milani, ex jefe del Ejército, de quien se sospecha que manejaba un grupo de inteligencia paralelo a la SIDE oficial.

También se pesquisan llamadas telefónicas de policías que integraban la custodia de Nisman y a medida que se amplió el número de líneas telefónicas que se investigan, fueron más los cruces que se deben realizar. Entre los teléfonos que se analizan están también los aparatos ligados a una agencia de seguridad que estaba relacionada con el automóvil Audi que manejaba Nisman. Todo se circunscribe al domingo en el que fue encontrado sin vida el ex fiscal.

Pero a esta importante parte de la prueba, se sumarán nuevos llamados telefónicos a analizar, no sólo de los servicios de inteligencia días previos al asesinato del ex ãscal de la UFI AMIA; también, según fuentes judiciales, se sumarán las líneas telefónicas de todos los funcionarios denunciados días previos por Nisman: es decir desde Cristina Kirchner a Héctor Timerman, y otros ex dirigentes e integrantes del Gabinete.

